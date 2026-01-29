Arbetsterapeut till Rehabiliteringsmedicinavdelning i Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Ryggmärgsskadeenheten vid Skånes universitetssjukhus (Sus) är en av Sveriges främsta aktörer inom ryggmärgsskadevård och rehabilitering. Vi har av Socialstyrelsen fått det stora förtroendet att verka som ett av fyra nationellt högspecialiserade enheter och bygger nu ut vår verksamhet för att ta emot fler patienter från en större del av landet.
I april 2023 öppnade vi upp en akutnära rehabiliteringsmedicinsk enhet högst upp i Blocket med en fantastisk utsikt. Nu utökar vi vårdplatser och söker ytterligare en arbetsterapeut.
Våra nyrenoverade lokaler skapar förutsättningar för en inspirerande miljö där patientomhändertagande med högsta kvalitet är i fokus. Enheten i Lund är ett komplement till den väletablerade verksamhet som idag finns lokaliserad på Orupssjukhuset utanför Höör.Publiceringsdatum2026-01-29Arbetsuppgifter
Vi träffar patienter i alla åldrar som på grund av ett trauma eller en sjukdom har drabbats av ryggmärgsskada eller annan skada som kräver akutnära rehabilitering. Patienterna kommer till oss för att få hjälp med att bli självständiga utifrån nya förutsättningar i livet. Hos oss arbetar du tätt tillsammans med många olika yrkeskategorier, i ett interdisciplinärt team, där ni alla har patienten i fokus och utgår från dennes behov. Teamet skapar tillsammans med patienten en rehabiliteringsplan med mål som följs upp regelbundet.
I rollen som arbetsterapeut ingår bedömning och träning av P-ADL och I-ADL för att återinlära och/eller finna strategier i aktivitetsutföranden. Arbetsterapeutiska interventioner har ett tydligt aktivitets- och delaktighetsperspektiv och anpassas utifrån personens individuella målsättningar. Bedömning/träning av handfunktion och kognitiva förmågor är också en del av arbetet, såväl som utprovning av och träning med hjälpmedel.
Din anställning inleds med en handledd introduktion, bredvidgång och utbildning inom Rehabiliteringsmedicin, där vi även har ett samarbete med relevant akutvård inom Sus och våra enheter på Orupssjukhuset. Du har även stora möjligheter till att delta i fortbildning, utbildningsaktivitet och forskning. Vi tar emot studenter inom samtliga professioner och bedriver multidisciplinär forskning inom Lund och Malmö Universitet.
Sedan många år arbetar vi strukturerat med kvalitet genom ackrediteringsorganisationen Commission of accreditation of rehabilitation facilities (CARF) vilket ställer höga krav på rutiner och ständigt förbättringsarbete.
Din tjänst är förlagd på rehabiliteringsmedicinavdelningen i Lund men med ett nära samarbete med våra enheter på Orupssjukhuset då patienternas rehabiliteringsförlopp löper över båda orterna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Erfarenhet av neurologisk rehabilitering är meriterande. Har du därtill erfarenhet av interdisciplinärt teamarbete och rehabmetodik ser vi det som en fördel.
Då vi arbetar nära patienter och deras anhöriga och mycket nära varandra i team, är det viktigt att du har lätt för att samarbeta och samverka med människor runt dig. Du som söker har en önskan om att arbeta personcentrerat med helhetssyn och tar lätt kontakt med aktörer i patientens vårdkedja. Som person är du en lagspelare som har lätt för att se lösningar och gillar patientnära arbete. Vidare har du en god pedagogisk förmåga, lätt för att ta egna initiativ, är engagerad och bidrar med ett gott arbetsklimat. Du är även van vid att arbeta självständigt och under eget ansvar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS
Sara Johansson, Enhetschef Sara.V.Johansson@skane.se 072-462 42 42
