Arbetsterapeut till Rehabiliteringskliniken, Karlshamn
Region Blekinge / Sjukgymnastjobb / Karlshamn
Vi söker nu en ny kollega till Arbetsterapin i Karlshamn.
Arbetsterapin i Karlshamn består av ett härligt gäng med 13 medarbetare i blandade åldrar. Det är arbetsterapeuter, undersköterskor och teknisk instruktör. Vi tillgodoser samtliga arbetsterapeutiska behov på sjukhuset och verksamheten omfattar såväl slutenvård som öppenvård. Det kan tex innefatta medicinavdelningen, rehabavdelning, specialistrehab, SPRIH, handteam eller reuma. Ett av våra huvuduppdrag är bla Rehabklinikens rehabiliteringsavdelningen, där det finns 12 vårdplatser. Det är en spännande vårdavdelning där det finns patienter med stroke och andra neurologiska sjukdomar, traumatiska/anoxiska hjärnskador, patienter med andra långvariga sjukdomstillstånd, ortopediska diagnoser, ryggmärgsskador och amputerade. Där följer man patienterna under en kortare eller längre rehabiliteringsperiod.
Att arbeta som arbetsterapeut på Blekingesjukhuset är en unik och givande upplevelse. Du kommer att möta patienter med olika diagnoser och skador där målet är att arbeta med att skapa möjligheter för patienterna att klara aktiviteter utifrån sina egna önskemål och behov i förhållande till omgivningen. På Arbetsterapin har vi en stor bredd av olika behandlingsalternativ som möjliggör träning i dagliga aktiviteter såväl som i skapande aktiviteter och träningsträdgård.
Rehabiliteringskliniken är en del av specialiserad vård och bedriver verksamhet på Blekingesjukhusets båda orter. Kliniken organiserar Blekingesjukhusets rehabilitering inom slutenvård men även inom öppenvård samt smärt- och cancerrehabilitering. Som arbetsterapeut arbetar du ofta i nära samarbete med fysioterapeuter, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor i olika team. Detta arbetssätt är inte bara inspirerande, det ger också möjlighet att lära sig av andra yrkesgrupper och att dela med sig av sina egna insikter och kunskaper. Hos oss arbetar ca 200 medarbetare inom olika professioner.
Om jobbet
Du kommer att arbeta som arbetsterapeut inom olika områden inom sluten- och/eller öppenvård. Du får introduktion och handledning av erfaren kollega.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och betydelsefullt arbete med många personliga möten och stort eget ansvar. Hos oss har du förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag, skobidrag, tillgång till gym och möjlighet till flexibel arbetstid. Hos oss finns en trevlig uteplats i vår ljuvliga träningsträdgård, men även närhet till grönska och promenadstråk. Det är nära till centralstation och busshållplats.
Om dig
Du ska vara legitimerad arbetsterapeut. Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga, är flexibel och att du vill vara med och utveckla verksamheten. Intresse av att arbeta i team är att föredra. B-körkort erfordras.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet för arbetsuppgifterna.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/54".
Detta är ett heltidsjobb.
Region Blekinge (org.nr 232100-0081)
Hälso- och sjukvården Region Blekinge
Marie Noreklev. Avdelningschef 0454-732061
9697507