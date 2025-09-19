Arbetsterapeut till rehabiliteringsenheten
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen / Sjukgymnastjobb / Karlskoga
2025-09-19
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Socialförvaltningen arbetar för att alla medborgare, vid behov ska kunna få det stöd som de i olika situationer kan behöva. Detta görs inom ramen för socialtjänstens uppdrag och olika lagstiftningar samt utifrån socialförvaltningens värdegrund. Det kan gälla hemvård, särskilt boende, råd och stöd till personer med funktionsnedsättning, försörjningsstöd, eller hjälp vid missbruksproblem. Inom förvaltningen finns också kommunens kompetensförsörjningsenhet.
Socialförvaltningen är uppdelad i fem områden Hemvård, vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg samt området för personer med funktionsnedsättning.
Du kommer att vara placerad på Rehabiliteringsenheten inom område Hälso- och sjukvård som består av:
* arbetsterapeuter
* förflyttningsinstruktör
* hjälpmedelstekniker
* undersköterskor inom IntensivRehabPubliceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Arbetsterapeuterna på rehabiliteringsenheten arbetar inom hemvård, vård- och omsorgsboende, individ och familj samt funktionsnedsättning. Du som arbetsterapeut ansvarar för att rehabiliteringsåtgärder planeras, genomförs, dokumenteras och utvärderas. Du har god förmåga att jobba självständigt samtidigt som du aktivt jobbar för ett fungerande teamarbete med olika yrkeskompetenser där patienten själv har en central roll. Självklart har du ett gott, respektfullt bemötande och är lyhörd och öppen i kontakterna med personerna som är aktuell i rehabiliteringen och dess närstående. Du skall kunna ge råd och stöd till anhöriga och personal i arbetsterapeutiska ärenden. Dokumentation sker i verksamhetssystemet Procapita. Andra system som används är bl a LifeCare och WebSesam.
Arbetsuppgifter innefattar exempelvis:
* arbetsterapeutiska bedömningar
* planera, utföra samt utvärdera rehabiliterande åtgärder
* hjälpmedelsförskrivning
* intygsskrivning
* dokumentation
* kvalitets- och verksamhetsutveckling
* handledning av personal och studenter
I det här uppdraget kommer du att arbeta både mot äldreomsorg och funktionsstödsområdet.Kvalifikationer
Du är leg. arbetsterapeut.
Som person är du positiv, flexibel och har god förmåga att arbeta både självständigt och i team. Du har en förmåga att planera och strukturera ditt arbete utifrån förutsättningar och krav. Det är för dig självklart att ta ansvar för samt vara delaktig i kvalitets- och utvecklingsarbete såväl på enheten som för dig själv. Arbetet förutsätter en god samarbets- och kommunikationsförmåga gentemot patienter, kolleger samt andra yrkeskategorier.
B-körkort erfordras.
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Registerkontroll
För att få arbeta brukar- och patientnära ska du lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SN 2025-00184". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskoga kommun
(org.nr 212000-1991) Arbetsplats
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Andreas Skoglund 0586-622 57 Jobbnummer
9516331