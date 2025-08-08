Arbetsterapeut till Rehabiliteringen specialistvård, strokeenheten, CSK
Region Värmland / Sjukgymnastjobb / Karlstad Visa alla sjukgymnastjobb i Karlstad
2025-08-08
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Din arbetsplats
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.
Vi är cirka 8 000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.
Rehabiliteringen specialistvård Centralsjukhuset i Karlstad är en enhet inom verksamhetsområdet hälsa- och rehabilitering. Inom rehabiliteringen specialistvård arbetar cirka 80 medarbetare inom arbetsterapi, fysioterapi och musik- och bildterapi. På enheten finns också rehabiliteringsassistenter anställda. Rehabiliteringen specialistvård arbetar med rehabilitering inom flera olika kliniker på Centralsjukhuset i Karlstad såsom neurologi, geriatrik, onkologi, infektion, barn, kvinnokliniken, kirurgi, medicin, ortopedi, IVA med flera, både inom öppen- och slutenvård.
Inom Region Värmland arbetar vi med hälsofrämjande arbetsplatser vilket innebär att vi fokuserar på friskfaktorer, erbjuder möjlighet till fysisk aktivitet på arbetstid och friskvårdsbidrag. Som tillsvidareanställd har du 50% rabatt på årskort inom kollektivtrafiken. Läs mer om våra förmåner här.
Vi är ett gott gäng i blandade åldrar som dagligen stöttar och hjälper varandra. Inom Rehabiliteringen specialistvård arbetar totalt omkring 30 arbetsterapeuter, vilket gör att vi har goda möjligheter till ett kollegialt utbyte och kompetensöverföring. Vi arbetar utifrån en karriärutvecklingsmodell som beskriver hur man kan utvecklas i sitt kliniska arbete.
Arbete i vår verksamhet förutsätter en flexibilitet samt en vilja och förmåga att arbeta både i team och självständigt. Vi tror på att hälso- och sjukvård måste utgå från våra patienters behov och medarbetarnas kompetens. Vi vill driva hälso- och sjukvården framåt tillsammans med våra medarbetare.Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Vi söker nu en arbetsterapeut till ett vikariat för en föräldraledighet hos oss på Rehabiliteringen specialistvård.
Du kommer ingå i en grupp med tre andra arbetsterapeuter som arbetar med strokerehabilitering på en slutenvårdsavdelning. Vi har även i uppdrag att bedriva rehabilitering i hemmet en kortare period, som en del i "tidig understödd utskrivning från sjukhus till hemmet". Du arbetar i nära samarbete med kollegor och övriga professioner, tillsammans stöttar och hjälps ni åt i det dagliga arbetet, därmed kan arbete även på andra avdelningar bli aktuellt.
Arbetssättet på stroke-enheten är teambaserat med rehabiliteringsronder tillsammans med övriga professioner i teamet. I teamet ingår tex fysioterapeuter som du har nära samarbete med och som ingår i samma grupp. I ditt arbete som leg arbetsterapeut ingår att utreda, bedöma, rehabilitera, förskriva hjälpmedel, följa upp och återkoppla till teamet. Då vi är måna om att du ska bli trygg i din roll, kommer du att få introduktion och handledning av erfaren kollega.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut som brinner för rehabilitering och som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med övriga i teamet. Erfarenhet från liknande arbete ses som meriterande men är inte ett krav. Även du som är ny i ditt yrke som arbetsterapeut kan söka. Som person är du trygg, strukturerad och självständig. Du samverkar bra med andra och ser till hela verksamhetens bästa i ditt sätt att agera och ta beslut.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/251492". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Rehabgrupp 4 Kontakt
Catarina Jansson 010-8316468 Jobbnummer
9451194