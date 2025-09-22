Arbetsterapeut till Rehabilitering och stödenhet i Trelleborg
2025-09-22
Gör skillnad. Varje dag.
Vi söker nu en arbetsterapeut till vårt härliga gäng!
I Rehabilitering och stödenheten ingår arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer och undersköterskor. Vi tillhör verksamhetsområde mottagningar och rehabiliteringsmedicin och arbetar inom sjukhusets medicin- och närsjukvårdsverksamhet samt inom den ortopediska verksamheten. Vi har ett gott samarbete inom hela enheten, där vi hjälper och stöttar varandra när det behövs. Till dig som är ny erbjuder vi en individuellt anpassad introduktion i vår verksamhet samt mentorskap av erfaren kollega. På fredagarna äter vi frukost tillsammans.
Lasarettet Trelleborg med sina cirka 600 medarbetare är det personliga sjukhuset med de stora möjligheterna! Vi bedriver specialiserad bassjukvård för ett upptagningsområde på 100 000 invånare. På Lasarettet i Trelleborg vill vi sätta medarbetarna i förarposition. Vi tror att det är du och dina kollegor som bäst vet hur våra patienter får en bra och personlig vård. På Lasarettet Trelleborg vill vi att alla medarbetare ska ha stort inflytande i sitt arbete. Tillsammans ska vi nå vårt gemensamma mål om att bli ett ledande och personligt sjukhus avseende patient- och medarbetarnöjdhet, kvalitet och lönsamhet.
Vi arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande med patienten i centrum. All rehabilitering och stödjande insatser utgår från patientens egna förutsättningar och egna mål. Vi strävar efter att individen tar ett eget ansvar för att nå förändring och förbättring i sin rehabilitering. Lasarettet präglas av en trevlig arbetsmiljö med rymliga och ljusa ytor. Det finns bra pendlingsmöjligheter med tåg och buss som stannar utanför lasarettet.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Vill du jobba på en bra arbetsplats med patienten i fokus, ett modernt värderingsstyrt ledarskap och det gemensamma målet om att bli ett personligt sjukhus i framkant? Då ska du söka tjänsten som arbetsterapeut på Lasarettet Trelleborg.
Arbetet är förlagt på Medicinavdelningen där vi behandlar patienter med diabetes, lungsjukdomar samt multisjuka. Vi har 19 vårdplatser på avdelningen. Arbetsuppgifterna som ingår är anamnes, bedömning av den personliga vården och eventuell bedömning av kognition samt behov av hjälpmedel vid hemgång. Dokumentation sker i Melior.
I rollen som arbetsterapeut bidrar du med din specifika yrkeskompetens i bedömning och behandling av patienten för att tillsammans med övriga yrkesprofessioner i teamet ge patienten bästa möjliga vård. Du arbetar i nära samarbete med fysioterapeut och tillsammans har ni viktiga roller i det tvärprofessionella teamet kring patienten.
Som arbetsterapeut är du aldrig ensam så du kommer känna dig varmt välkommen och trygg. Till dig som är ny erbjuder vi en individuellt anpassad introduktion i vår verksamhet och mentorskap av erfaren kollega. Hos oss erbjuds du goda möjligheter att själv planera ditt dagliga arbete. Samarbete med övriga kollegor och yrkesgrupper i teamen runt patienten ingår som en viktig del av arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av rehabilitering av medicinpatienter. Vidare är det önskvärt om du har arbetat i journalsystemet Melior.
Vi värdesätter initiativförmåga och god samarbetsförmåga då det dagliga arbetet präglas av teamarbete. Du ser värdet av ett gott samarbete och bidrar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Ditt engagemang och din positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Därtill tycker du att det är roligt att arbeta teambaserat och har lätt för att samarbeta, samtidigt som du kan arbeta självständigt och fatta egna beslut. Vidare är du flexibel, har god förmåga att prioritera samt ett professionellt förhållningssätt. Du sätter alltid patienten i fokus och kan snabbt ställa om efter ändrade omständigheter.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
