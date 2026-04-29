Arbetsterapeut till Rehabenheten SÄBO
2026-04-29
Här arbetar du nära patienten, deras anhöriga och omsorgspersonalen på våra särskilda boenden. Vi arbetar tillsammans för att skapa meningsfulla och trygga vardagar för våra äldre.Publiceringsdatum2026-04-29Arbetsuppgifter
Allt fler äldre behöver stöd, rehabilitering och trygg omvårdnad för ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Därför söker Rehabenheten SÄBO Västerås stad två engagerade arbetsterapeuter som vill bidra med sin kompetens samtidigt och bli en viktig del av ett team präglat av gemenskap, lärande och respekt.
Ditt uppdrag är att stödja och möjliggöra aktivitet och delaktighet i vardagen utifrån varje individs förutsättningar.
Du bedömer aktivitetsförmåga, förflyttningsförmåga och ser till att rätt hjälpmedel förskrivs och anpassas efter patientens behov. Genom handledning och utbildning av omsorgspersonal bidrar du till ett tryggt och rehabiliterande arbetssätt.
Tillsammans med dina kollegor runt patienten hittar du lösningar som skapar helhet och kontinuitet i vården. Fokus är att göra vardagen enklare och bidra till att bevara och stärka patientens funktioner, hälsa och välbefinnande.
Din kompetens
Du är legitimerad arbetsterapeut med intresse och gärna med erfarenhet av äldreomsorg. Det är ett plus om du har erfarenhet av kognitiva sjukdomar, förflyttningsteknik och hjälpmedelsförskrivning. Självklart är du som precis tagit din examen eller tar examen till sommaren välkommen att söka. Vi erbjuder en anpassad introduktion och stöd i din nya roll.
Du har ett rehabiliterande förhållningssätt och trivs i en miljö där du får använda både ditt hjärta och din yrkesskicklighet för att skapa bästa möjliga vardag för våra boende.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift och du behöver ha B-körkort.
Vi söker dig som tycker om att ta ansvar och driver dina uppdrag framåt samtidigt som du anpassar dig enkelt till ändrade förutsättningar. Du trivs att arbeta i en roll där du får styra själv samtidigt som du är lyhörd och kommunikativ i samarbetet med kollegor, boende och anhöriga.
Vi erbjuder
Här får du ett meningsfullt arbete där engagemang, omtanke och yrkesstolthet genomsyrar vardagen. Där kollegialt stöd och samarbete värdesätts högt, och erfarenhet, kunskap och styrkor delas med glädje.
Introduktion och kontinuerligt stöd från erfarna kollegor säkerställer en trygg start, samtidigt som möjligheter till kompetensutveckling och fördjupning finns för den som vill växa i rollen. Arbetsmiljön präglas av tillit, respekt och tvärprofessionellt samarbete.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00242".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080)
Västerås (visa karta
)
721 87 VÄSTERÅS
För detta jobb krävs körkort.
Vård- och omsorgsförvaltningen
Sveriges Arbetsterapeuter
Maria Lind maria.catarina.lind@vasteras.se 021- 39 83 89
9881467