Arbetsterapeut till Rehabenheten SÄBO

Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Hos oss på rehabenheten blir du en del av ett team präglat av gemenskap, lärande och respekt. Här arbetar vi tillsammans för att skapa meningsfulla och trygga vardagar för våra äldre.Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut på Rehabenheten SÄBO arbetar du nära patienten, deras anhöriga och omsorgspersonalen på våra särskilda boenden. Ditt uppdrag är att stödja och möjliggöra aktivitet och delaktighet i vardagen utifrån varje individs förutsättningar.
I ditt arbete bedömer du aktivitetsförmåga, förflyttningsförmåga och ser till att rätt hjälpmedel förskrivs och anpassas efter patientens behov. Du handleder och utbildar omsorgspersonal för att skapa ett tryggt och rehabiliterande arbetssätt.
Tillsammans med fysioterapeuter, sjuksköterskor och omsorgspersonal hittar du lösningar som skapar helhet och kontinuitet i vården - med fokus på att göra vardagen enklare och bidra till att bevara och stärka de äldres funktioner, hälsa och välbefinnande.
Din kompetens
Du är legitimerad arbetsterapeut med intresse och gärna erfarenhet av äldreomsorg eller särskilt boende (SÄBO). Erfarenhet av kognitiva sjukdomar, förflyttningsteknik och hjälpmedelsförskrivning är meriterande, men även nyutexaminerade är välkomna - vi erbjuder introduktion och stöd i din nya roll.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt kan uppvisa utdrag ur belastningsregistret. B-körkort är ett krav.
Vi söker dig som är självgående, flexibel och trygg i din yrkesroll. Du tar ansvar, driver dina uppgifter framåt och anpassar dig enkelt till förändringar. Som person är du mogen, stabil och samarbetsvillig, lyhörd och kommunikativ, och arbetar på ett professionellt sätt med kollegor, boende och anhöriga.
Du har ett rehabiliterande förhållningssätt och trivs i en miljö där du får använda både ditt hjärta och din yrkesskicklighet för att skapa bästa möjliga vardag för våra boende.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där engagemang, omtanke och yrkesstolthet genomsyrar vardagen. Kollegialt stöd och samarbete värdesätts högt, och erfarenhet, kunskap och styrkor delas med glädje.
Introduktion och kontinuerligt stöd från erfarna kollegor säkerställer en trygg start, samtidigt som möjligheter till kompetensutveckling och fördjupning finns för den som vill växa i rollen. Arbetsmiljön präglas av tillit, respekt och tvärprofessionellt samarbete.
Allt fler äldre behöver stöd, rehabilitering och trygg omvårdnad för ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Därför söker Rehabenheten SÄBO Västerås stad två engagerade arbetsterapeuter som vill bidra med sin kompetens och göra skillnad varje dag.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
