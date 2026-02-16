Arbetsterapeut till Rehabenheten på Norrtälje sjukhus | Tiohundra
Tiohundra AB, Norrtälje sjukhus, Rehabilitering / Sjukgymnastjobb / Norrtälje Visa alla sjukgymnastjobb i Norrtälje
2026-02-16
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tiohundra AB, Norrtälje sjukhus, Rehabilitering i Norrtälje
Är du legitimerad arbetsterapeut och vill arbeta i en glad och öppen arbetsgrupp med kompetenta kollegor? Välkommen till vår Rehabenhet! Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Arbetet sker till största del inom vår slutenvård på Norrtälje sjukhus, där du är verksam på vårdavdelningarna geriatrik, medicin, kirurgi och ortopedi.
Viss öppenvård kan förekomma vilket ger möjlighet till såväl varierande som specialiserade arbetsuppgifter. På avdelningen arbetar du med rehabilitering av inneliggande patienter med olika diagnoser. Du arbetar nära dina kollegor och har även nära tillgång till övrig personal på avdelningen där du är en i teamet.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Bedömning och behandling av ADL-förmåga samt av kognitiv förmåga.
Bedömning av hjälpmedelsbehov.
Instruera och träna patienten i användning av hjälpmedel vid behov.
I vissa fall hembesök tillsammans med patient från slutenvården i syfte att se över hemmiljön för att möjliggöra en trygg övergång från sjukhuset.
Tvärprofessionellt samarbete.
Handledning av studenter.
Om vårt erbjudande
Som ny medarbetare hos oss får du en mentor, då vår ambition är att du ska få en trygg start och
möjlighet att utvecklas i din profession. Vi värnar om våra medarbetares kompetensutveckling och vill att du ska ha möjlighet att utvecklas hos oss. Det kan handla om utbildningar, yrkesmässiga utmaningar eller möjlighet att prova på nya andra arbetsuppgifter inom vårt bolag.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr för år 2026.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Utbildning som legitimerad arbetsterapeut.
B-körkort för manuell växellåda samt körvana.
God svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du också har:
Tidigare erfarenhet av att arbeta inom slutenvården.
Du sätter patienten i fokus och har en positiv inställning och tilltro till individens möjlighet att utveckla sin egen förmåga till att bli självständig och aktiv i vardagen. Med ett genuint intresse för människor ser du personen bakom patienten och kan möta upp med empati och förståelse. Du är flexibel och trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar. Samtidigt uppskattar du att vara en del av ett team präglat av samarbete och laganda. Med en god förmåga att kommunicera, samtidigt som du är trygg att göra egna bedömningar och ta initiativ är du en uppskattad kollega, värdefull för verksamheten och gör skillnad på riktigt varje dag för dina patienter.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Rehabverksamheten består av både öppen- och slutenvård samt hemrehabilitering och särskilda boenden. Du når oss enkelt med bekväm och wifi-utrustad direktbuss från Stockholm. Förutom arbetsterapeuter arbetar här även sjukgymnaster, fysioterapeuter, logopeder, dietister och kuratorer. Vi samarbetar tätt i team inom vår egen enhet, men också tillsammans med medarbetare inom olika yrkesprofessioner på sjukhusets avdelningar och mottagningar.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen. Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör oss unika i Sverige. Vårt innovativa och effektiva arbetssätt höjer kvaliteten och skapar mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/978". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tiohundra AB, Norrtälje sjukhus, Rehabilitering Kontakt
Alexandra Wallbring 0812328725 Jobbnummer
9743578