Arbetsterapeut till Rehabenheten ordinärt boende
2025-08-07
Här får du jobba med ett kompetent och inkluderande gäng med stora möjligheter att utvecklas. Vi tänker nytt och satsar på rehabilitering och kvalitet på riktigt. Hos oss värnar vi om dig som medarbetare både vad gäller utveckling och att få livspusslet att gå ihop. Du som vill arbeta proaktivt med patienten i fokus är välkommen till oss!
Som legitimerad arbetsterapeut fokuserar du på ditt område, med stöd av rehabassistenter. Rehabassistenterna hjälper dig med administration, ordinerad träning och hjälpmedelsutprovning. Du har också medhjälpare som ordnar med bilar och vårt hjälpmedelsförråd. Vi utgår från moderna kontorslokaler på Eleonoragatan 18, drygt 1,5 km från Eskilstuna tåg- och busstation. För dig som pendlar finns möjlighet att arbeta under restiden.Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Du arbetar i par med en fysioterapeut hemma hos patienterna för att hitta en god helhetslösning och stärka individens självständighet i vardagen. Har du helhetssyn och ser människors potential, samt vill handleda undersköterskor i ett rehabiliterande arbetssätt, så har du kommit rätt. Du jobbar i team i ett geografiskt område och samverkar med fysioterapeuter, sjuksköterskor, biståndshandläggare och kollegor på hemtjänsten.Kvalifikationer
För oss är personlighet och inställning viktigare än erfarenhet som arbetsterapeut. Du har ett genuint intresse för människor och deras hälsa. Vi söker dig som är lyhörd, flexibel, trygg i dig själv och har lätt för att samarbeta med andra professioner. Som person är du ansvarstagande, strukturerad och kan lätt skapa dig en helhetsbild.
Självklart är du legitimerad arbetsterapeut eller så blir du klar med utbildningen under den här terminen. Du som har jobbat inom kommunal omsorg har lite försprång. Om inte som arbetsterapeut så kanske i en annan roll eller under din VFU. Du behöver också ha B-körkort.
Vi gör intervjuer löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Merparten av alla tillsvidareanställda i Eskilstuna kommun krigsplaceras. Om din tjänst berörs informeras du under rekryteringsprocessen. Det innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra inom kommunen även under höjd beredskap.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-21
Sista dag att ansöka är 2025-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Enhetschef
Anna Siim 016-710 70 37 Jobbnummer
