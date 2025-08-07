Arbetsterapeut till Rehabenheten Närsjukvård öst Sala
2025-08-07
Om du vill ha ett omväxlande och stimulerande arbete på vår klinik som är en del av omställningen till Nära vård i Västmanland så är detta jobbet för dig.
Välkommen till en arbetsplats som står inför en spännande tid av utveckling!
Om arbetsplatsen
Närsjukvård öst har verksamhet både i Sala och Västerås. På kliniken bedrivs närsjukvård genom att tillgodose invånarnas behov av basal internmedicinsk specialistvård, specialiserad palliativ vård, avancerad hemsjukvård via AH-team och kvalificerade rehabiliteringsinsatser samt mobila närvårdsteam i samverkan med kommunernas hemsjukvård.
I Sala finns en närsjukvårdsavdelning-avd 1, ett AH-team och ett närvårdteam, medicinmottagning samt en rehabiliteringsenhet-rehabenheten.
I Västerås har kliniken uppdrag att driva en närsjukvårdsavdelning Västerås (NÄVA). Det finns en specialiserad palliativ avdelning, ett palliativt rådgivningsteam, ett AH- team och ett närvårdsteam.
På Rehabenheten arbetar fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kurator, logoped och rehabassistenter. Vi tillhandahåller rehabresurser till alla våra enheter i Sala, men har även en fysioterapimottagning samt teambaserad öppenvård. Vi jobbar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Du kommer i huvudsak att arbeta på vår öppenvårdsmottagning där du ingår i ett multiprofessionellt team som består av fysioterapeut, sjuksköterska, kurator, logoped och undersköterska. Du kommer att träffa patienter inom olika funktionsområden men de flesta har behov av neurologisk rehabilitering.
Arbetet omfattar arbetsterapeutiska arbetsuppgifter såsom olika typer av kognitiva bedömningar och träning, arm-handträning, bedömning av aktivitetsförmåga och förflyttningsträning, hjälpmedelshantering och förskrivning.
Vi har ett tätt samarbete med kommunens rehabteam. I arbetet ingår det att handleda studenter. Vi är i ett utvecklingsskede gällande körförmågebedömningar och det kommer också att ingå i arbetsuppgifterna.
Vi erbjuder dig
• att tillsammans med kollegor skapa en god vård för våra patienter
• en arbetsplats med god arbetsmiljö med möjlighet till delaktighet, inflytande samt kompetensutveckling
• delta i arbetet mot en mer digitaliserad verksamhet, exempelvis arbetar vi med mobil journal. Det innebär att all personal på avdelningen arbetar och kommunicerar via Ipads i ett mobilt system som heter Cosmic Nova
• Fördelaktiga förmåner, läs mer här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet i yrket. Det är meriterande om du har erfarenhet av mottagnings/teamarbete samt kunskaper inom neurologisk rehabilitering. Det är även meriterande om du har kunskaper inom kognitiv rehabilitering/bedömning samt körförmågebedömningar. Vi värdesätter dessutom om du har intresse eller erfarenhet av verksamhetsutveckling och digitalisering.
Du som söker är trygg och stabil som person. Vi ser att du tar ansvar för dina uppgifter genom att strukturera och driva ditt arbete framåt. Du är flexibel och kan snabbt ändra förhållningssätt för att anpassa dig till nya omständigheter när situationen kräver det. Vidare kommunicerar du på ett tydligt sätt samtidigt som du är uppmärksam för patienters olika behov. Eftersom du kommer att arbeta i team ser vi att du har god samarbetsförmåga, där du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Heltid, dagtid. Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 14 augusti 2025.
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Region Västmanland (@regionvastmanland) * Foton och videor på Instagram
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Ersättning
Tf enhetschef
Annette Strandberg annette.s.strandberg@regionvastmanland.se 0224-582 45 Jobbnummer
9448892