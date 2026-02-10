Arbetsterapeut till Rehabenheten Köpings sjukhus
Region Västmanland / Sjukgymnastjobb / Köping Visa alla sjukgymnastjobb i Köping
2026-02-10
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Köping
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige
Är du nyexaminerad eller erfaren arbetsterapeut och trivs i ett varierat arbete där du får möjligheten att bredda din kompetens? Då är det kanske dig vi söker till oss på Rehabenheten.
Här på Rehabenheten är vi ett glatt gäng blandande professioner och vi har ett stort fokus på hälsa och hälsofrämjande aktiviteter. Vårt Hälsoteam är en aktiv grupp som ser till att vi har aktiviteter inplanerade i vår hälsokalender. Nya roliga aktiviteter varje månad och även återkommande utmaningar finns på agendan. Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss på Rehabenheten har du ett omväxlande arbete då vi arbetar både med sluten- och öppenvård. Vi arbetar mot allmänmedicinska avdelningar med dygnet runt verksamhet (hjärt- och lungsjukdomar samt mag-, tarm-, och leversjukdomar liksom njur-, och blodsjukdomar), akutvårdsenhet och akut strokeenhet samt rehabavdelningar med inriktning stroke, ortopedi och geriatrik. Rehabenheten har också uppdrag mot olika mottagningar bland annat dialys och avancerad hemsjukvård (AH). Vi bedriver rehabilitering i hemmiljö i form av externt stroketeam samt öppenvårdsrehabilitering i team för personer med stroke och andra förvärvade hjärnskador.
I arbetet som arbetsterapeut på Rehabenheten ingår bland annat ADL bedömningar/träning, hjälpmedelsutprovning, information och rådgivning, leda rehabiliteringsrond samt överrapportera patienter till kommun och primärvård. På Rehabenheten bedömer och analyserar vi aktivitetsförmåga utifrån evidens och beprövad erfarenhet och utför åtgärder utifrån individens behov.
Om arbetsplatsen
På Rehabenheten arbetar idag 9 arbetsterapeuter. Hos oss arbetar också fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, dietister, undersköterskor och sjuksköterskor. Vi arbetar ofta i team. Du välkomnas till en positiv verksamhet som präglas av öppenhet och delaktighet. Vi är verksamma på sjukhusets alla avdelningar och arbetar även polikliniskt. Vi erbjuder inneliggande rehabilitering inom stroke och geriatrik samt bedriver individuell- och gruppbehandling inom olika områden
Kliniken har en närvårdsakut med en akutvårdsenhet samt tre vårdavdelningar. Här finns också, dialysmottagning, medicinmottagning med dagmedicin, avancerad hemsjukvård samt rehabiliteringsenheten.
Västmanlands sjukhus Köping är mycket duktiga på strokevård och ligger i topp i den nationella jämförelsen. Köping sjukhus har fått utmärkelser från Riksstroke flertalet gånger både som årets strokeenhet och utnämning god strokevård.
Sjukhuset ligger mycket nära järnvägsstationen med tre minuters promenadavstånd. Pendlingsmöjligheterna till Köping är goda. Tåg Örebro - Köping 33 min, Västerås - Köping 17 minuter, Eskilstuna - Köping 54 minuter.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller om du vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är nyexaminerad eller erfaren legitimerad arbetsterapeut, gärna med tidigare erfarenhet inom slutenvård/öppenvård men inget krav. Har du erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Cosmic ser vi det som meriterande. Körkort B är önskvärt men inte ett krav.
Vi söker dig som är nyfiken och lyhörd inför patientens behov och du får möjlighet att ta egna initiativ och beslut i arbetet. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och bidrar med nya idéer i arbetsrelaterade frågor. Då vi finns på sjukhusets alla avdelningar behöver du vara flexibel och tycka om variation. Det är ett plus om du lätt anpassar dig till nya omständigheter då vi vid behov täcker upp och hjälper varandra. Det finns möjlighet för dig att utvecklas och bredda din kunskap inom yrket.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning heltid.
Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 27 februari 2026
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Jobbnummer
9734918