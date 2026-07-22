Arbetsterapeut till Rehabenheten, Kålltorpsgatan i Centrum
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2026-07-22
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Om arbetet
Vi söker en arbetsterapeut till Rehabenheten Kålltorpsgatan i Centrum där du tillsammans med engagerade kollegor hjälper patienter att återfå sin självständighet och skapa förutsättningar för ett gott liv.
Hos oss möter du patienter som behöver stöd för att återhämta sig och komma tillbaka till sin vardag. Just den utvecklingen att följa människor på vägen tillbaka gör arbetet både meningsfullt och inspirerande. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att undersöka och bedöma rehabiliteringsbehov och följa arbetsterapiprocessen.
Hos oss har du ett självständigt uppdrag, men du är aldrig ensam. Du blir en del av ett tvärprofessionellt team där vi samarbetar nära och alltid sätter patientens behov i centrum. Du planerar och genomför insatser som stärker patientens funktions-och aktivitetsförmåga, utifrån personcentrerade mål. I arbetet ingår även att handleda omvårdnadspersonal, delegera rehabiliterande insatser samt förskriva och prova ut hjälpmedel. Du kommer att arbeta inom ordinärt boende och på vård- och omsorgsboenden.
Vi vill att du ska ha en god arbetsmiljö med balans mellan jobb och fritid. Om du mår bra på jobbet, gör du också ett bättre jobb och ytterst blir det bättre bemötande och service för de vi är till för. Som nyanställd hos oss, och för att du ska känna dig trygg i rollen, erbjuder vid dig en god introduktion och mentorskap.Vi är en stabil arbetsgrupp med bred kompetens. Som ny medarbetare erbjuds du ett kollegialt stöd och vi är måna om att din kompetens tas tillvara så att du kan bli delaktig i utvecklingen inom verksamhetens olika områden.
Välkommen att bli en del av vårt engagerade team.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. B-körkort är ett krav. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av Geriatrisk rehabilitering och/eller erfarenhet av kommunal hälso-och sjukvård.
Vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande eftersom det är en grundpelare i det patientnära arbetet. Att visa respekt och hänsyn för de människor du möter i din yrkesroll är avgörande för att skapa en trygg och tillitsfull relation med patienterna. Genom att vara lyhörd för deras behov och lyssna aktivt, kan du anpassa din hjälp och behandling så att den motsvarar deras önskemål och förutsättningar. Förmågan att motivera och inspirera är också central i patientens rehabilitering och återhämtning. Genom att kunna engagera och stötta patienterna, hjälper du dem att känna sig stärkta i sin egen förmåga att ta ansvar för sin hälsa. Att kunna motivera andra är ofta nyckeln till långsiktiga framsteg.
Då vi arbetar i team är din förmåga att bidra till ett bra samarbete och skapa en positiv arbetsmiljö är av stor betydelse. Genom att dela kunskap och stödja varandra kan vi nå bästa möjliga resultat för de vi är till för. Du har förmåga att ta ansvar och självständigt organisera och prioritera arbetsuppgifter för att kunna leverera effektiv vård.
Låter detta som ett arbete för dig? Urval och intervju sker fortlöpande, varmt välkommen med din ansökan redan idag! Publiceringsdatum2026-07-22Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. På vår hemsida, under Lön, ersättningar och förmåner kan du få mer information om bland annat om löneavtal, lönestatistik och olika förmåner.
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ska slutkandidaten enligt lag visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa typen "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Monica Pettersson monica.2.pettersson@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3655614 Jobbnummer
10009103