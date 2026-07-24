Arbetsterapeut till Rehabenheten i Ale kommun
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2026-07-24
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Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Rehabenhetens uppdrag riktar sig till personer inskrivna i den kommunala primärvården i ordinärt boende, särskilt boende, boende med särskild service, korttidsenhet och daglig verksamhet. Vi har ett nära samarbete med sjuksköterskor, biståndshandläggare, hemtjänst- och boende personal.
Vi har fått ta del av stadsbidrag och har därmed möjlighet att tillfälligt utöka arbetsterapeutresurserna under 1 års tid. Därför söker vi nu en arbetsterapeut. Du kommer att ingå i en härlig, engagerad och trygg arbetsgrupp.
Vi finns i lokaler på Ale Seniorcentrum i Älvängen, 20 minuter med pendeltåget från centralstationen i Göteborg.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut i Ale planerar du själv din arbetsdag i nära samarbete med teamet och har inflytande över dina arbetstider. Du arbetar nära tillsammans med fysioterapeuter och är en del av ett team med sjuksköterskor och undersköterskor.
Du arbetar med bedömning, behandling, utprovning och förskrivning av hjälpmedel, delegering samt handledning gentemot omvårdnadspersonal. Du gör också bedömning och skriver intyg för bostadsanpassning. I arbetet ingår förflyttningsutbildning för omvårdnadspersonal samt handledning av student.
Utöver den personcentrerade vården ansvarar du och dina kollegor tillsammans med chefen för att verksamheten ska utvecklas. Var och en har en individuell utvecklingsplan där vi tillsammans hittar rätt kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina önskemål.Kvalifikationer
Du är legitimerad arbetsterapeut med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård samt innehar B-körkort.
Meriterande är att du har erfarenhet av arbetet som arbetsterapeut i kommunal primärvård. Även erfarenhet och kunskap inom aktiverande förflyttningar och förflyttningar med personlyft är meriterande.
Du är van vid att arbeta med IT-baserade journalsystem och du har förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Vårt teambaserade arbetssätt ställer krav på att du är flexibel, tar ansvar för dina arbetsuppgifter, samarbetar väl med kollegor och är trygg i din yrkesroll. Du behöver också ha god förmåga att självständigt strukturera och organisera dina arbetsuppgifter.Övrig information
Intervjuer påbörjas omgående och pågår under ansökningsperioden.
Giltigt utdrag från belastningsregistret ska visas upp, via digital brevlåda, via mejl eller till ansvarig rekryterare när ni träffas i slutfasen (utdraget ska vara giltigt inom 1 år).
Vår värdegrund bygger på att tillsammans tar vi ansvar och skapar förtroende. Vi är måna om att våra medarbetare i Ale mår bra och erbjuder där det är möjligt flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt förmånliga kollektivavtal. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Tillsammans skapar vi möjligheter, här finns en plats för alla och vi har nära till varandra.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: Jobba i Ale kommun | Ale kommun
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale Kommun
(org.nr 212000-1439), https://ale.se/
Ale torg 7 (visa karta
)
449 31 NÖDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Arbetsterapeut
Lotta Nyberg 070-4320126 Jobbnummer
10011292