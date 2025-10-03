Arbetsterapeut till Rehab Västra Neuroteamet
2025-10-03
Är du den vi söker?
Vi erbjuder en arbetsplats med kompetenta, positiva och drivna arbetskamrater som tillsammans skapar förutsättningar för att förbättra våra patienters livskvalité.
Vårt arbete präglas av arbetslust och stort engagemang!
Rehab Västra omfattar fyra mottagningar i Västerort; Bromma, Kista, Spånga och Ekerö. Vårt uppdrag är primärvårdsrehabilitering inom Vårdvalet vilket innebär mottagningsarbete, hembesök, hjälpmedelsutprovningar samt teambaserad hemrehabilitering.
I verksamheten arbetar dietister, fysioterapeuter, kiropraktorer samt receptionister. Vår mottagning i Spånga har även tilläggsuppdraget att bedriva neuroteam med logoped, kurator, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Uppdraget är att erbjuda rehabilitering för personer som nyinsjuknat i stroke samt personer med annan förvärvad neurologisk skada eller sjukdom. Teamets upptagningsområde är hela Västerort.
I vår verksamhet arbetar vi aktivt för en god arbetsmiljö och en utvecklande lärandemiljö. En hälsosam livsstil och en bra balans mellan arbete och privatliv är för oss en självklarhet! Därför satsar vi på kompetensutveckling, flexibla arbetstider, ett generöst friskvårdsbidrag, möjlighet till friskvård på arbetstid samt fri sjukvård. Du kan läsa mer om oss på Spånga rehab (regionstockholm.se)
I vår verksamhet arbetar vi aktivt för en god arbetsmiljö och en utvecklande lärandemiljö. En hälsosam livsstil och en bra balans mellan arbete och privatliv är för oss en självklarhet! Därför satsar vi på kompetensutveckling, flexibla arbetstider, ett generöst friskvårdsbidrag, möjlighet till friskvård på arbetstid samt fri sjukvård. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)

Dina arbetsuppgifter
Rehabiliteringen sker främst i patientens hem och dess närmiljö men även på mottagningen för individuell behandling och/eller i grupp.
Som arbetsterapeut i primärvården, hemrehab träffar du patienter i alla åldrar och från olika kulturer. Patienterna har en mängd olika typer av sjukdomar och problem. Arbetet ställer krav på bred kompetens och självständighet. Viss verksamhet bedrivs i team med övriga yrkesgrupper.
Arbetsuppgifterna består bl.a. av:
Aktivitets- och funktionsbedömning/utredning/träning, råd och stöd om egenvård, förskrivning av hjälpmedel och information om produkter och teknik, bedömning av bostad och närliggande miljö och miljöinriktade åtgärder t.ex. bostadsanpassning. Samverka med andra vårdgivare, handleda och stödja anhöriga och vårdpersonal samt handleda studenter.
Målgruppen i neuroteamet är patienter som är ny- eller återinsjuknade i stroke samt patienter med annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom som utretts inom neurologklinikernas sluten- eller öppenvård. Insatserna utförs i nära samarbete med patientens närstående och övriga vårdgivare. I arbetsuppgifterna ingår förutom bedömning och behandling även utprovning av hjälpmedel.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Heltid 40 tim/vecka. Provanställning kan komma att tillämpas.

Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut
B-körkort
Erfarenhet av primärvård är meriterande likväl om du har kandidatexamen, magisterexamen eller annan vidareutbildning
Klinisk erfarenhet från patienter med neurologiska funktionsnedsättningar är meriterande

Dina personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet, vilket innebär att du:
Tycker om att arbeta i team och har lätt för att samarbeta över yrkesgränserna
Är ansvarstagande och förenar självständigt arbete med god samarbetsförmåga
Är flexibel, har god kommunikativ förmåga
Är lyhörd, stresstålig, serviceinriktad
Har en positiv attityd till utveckling och förnyelse av arbetet
När du arbetar i patientens hem måste du klara av att vistas i miljöer med husdjur/pälsdjur och inte vara känslig för röklukt.
Övrig information:
Urval sker löpande under annonseringstiden och intervjuer kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdag har passerat, varför vi gärna ser att du skickar in din ansökan redan idag.
Välkommen med din ansökan
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling.
