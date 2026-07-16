Arbetsterapeut till Rehab Nordost Täby
Region Stockholm / Sjukgymnastjobb / Täby Visa alla sjukgymnastjobb i Täby
2026-07-16
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Vi söker en arbetsterapeut till vårt härliga team på Rehab Nordost Täby!
Vi erbjuder en arbetsplats med kompetenta, positiva och drivna arbetskamrater som tillsammans skapar förutsättningar för att förbättra våra patienters livskvalité. Vårt arbete präglas av arbetslust och stort engagemang! Du kan läsa mer om oss på Rehab Täby
Vi söker nu en arbetsterapeut som vill utöka vårt hemrehab-team och fortsätta utvecklas med oss.
I vårt team finns möjlighet att utvecklas inom flera områden som ex. kognition där vi använder Mindmore som verktyg, vi jobbar också med att hjälpa barn med NPF diagnoser.
I vår verksamhet arbetar vi aktivt för en god arbetsmiljö och en utvecklande lärandemiljö. En hälsosam livsstil och en bra balans mellan arbete och privatliv är för oss en självklarhet! Därför satsar vi på kompetensutveckling, flexibla arbetstider, modernt arbetssätt med viss möjlighet till distansarbete, ett generöst friskvårdsbidrag, samt fri sjukvård. Du kan du läsa mer om våra förmåner på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde
Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna består bl.a. av:
Aktivitets- och funktionsbedömning, utredning/träning, råd och stöd om egenvård Förskrivning av hjälpmedel och information om produkter och teknik
Kognitiva bedömningar med hjälp av Mindmore
Samverka med andra vårdgivare, handleda och stödja anhöriga och vårdpersonal samt handleda studenter
Arbetet sker till största del i patientens hem
Dokumentation sker i journalsystemet Take Care
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Kvalifikationer:
Legitimerad arbetsterapeut
B-körkort
Erfarenhet av primärvård är meriterande
Personliga egenskaper:
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet, vilket innebär att du:
Tycker om att arbeta i team och har lätt för att samarbeta över yrkesgränserna. Är ansvarstagande och förenar självständigt arbete med god samarbetsförmåga. Är flexibel, har god kommunikativ förmåga. Är lyhörd, stresstålig, serviceinriktad och engagerad i ditt arbete. Har en positiv attityd och bidrar till utveckling och förnyelse av arbetet.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningarna och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Täby vårdenhet, Rehab Kontakt
Enhetschef
Helena Blomberg helena.blomberg@regionstockholm.se 070-2344788 Jobbnummer
10004382