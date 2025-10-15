Arbetsterapeut till Rättspsykiatriska regionliniken Nacksta, Sundsvall
Region Västernorrland / Sjukgymnastjobb / Sundsvall Visa alla sjukgymnastjobb i Sundsvall
2025-10-15
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Rättspsykiatriska regionkliniken är i dag en av landets största kliniker för vård av patienter överlämnade enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Vi har också uppdrag att vårda särskilt vårdkrävande patienter enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Kliniken arbetar hela tiden med utveckling av hög kvalitet i alla organisatoriska led och innehar ISO-certifiering för kvalitets- och ledningssystem. Den rättspsykiatriska vården utvecklas i takt med att ny forskning och nya metoder blir tillgängliga.
Just nu är kliniken inne i en expansion och kommer då den är klart i början av 2026 ha 135 vårdplatser, fördelade på 10 avdelningar. Med expansionen utökas gruppens arbetsterapeuter från 3 till 4. Nu söker vi därför en arbetsterapeut till teamet. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Arbetsterapeut till Rättspsykiatriska regionliniken Nacksta, SundsvallPubliceringsdatum2025-10-15Dina arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften som arbetsterapeut inom Rättspsykiatriska regionkliniken är att:
Genomföra utredningar av vardagsförmåga vid exempelvis utslussning från kliniken
Samordna och stödja rehabilitering/habilitering av patienter: till exempel färdighets- och aktivitetsträning eller bedömning och förskrivning av hjälpmedel
Som arbetsterapeut vid Rättspsykiatriska regionkliniken utvecklas du i yrkesrollen och implementerar arbetsterapi i rättspsykiatrisk vårdmiljö. Du har nära tillgång till kollegial handledning och ingår i nationellt nätverk inom rättspsykiatri. Vi erbjuder dig ett omväxlande, självständigt och ansvarsfullt arbete.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad arbetsterapeut
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Har B-körkort
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Samarbetsförmåga
Pedagogisk insikt
Strukturerad
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionshinder
Har erfarenhet av arbete med rättspsykiatriska patienter
Har ytterligare språkkunskaper
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "78:2025:029". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Jim Nordin +4660149767 Jobbnummer
9557492