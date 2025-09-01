Arbetsterapeut till Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Lidköping
Västra Götalandsregionen / Sjukgymnastjobb / Lidköping Visa alla sjukgymnastjobb i Lidköping
2025-09-01
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Lidköping
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.Publiceringsdatum2025-09-01Beskrivning
Söker du ett arbete inom vården där mötet mellan människor är grunden? Vill du vara med och bana väg för återhämtning och livskvalitet för människor? Vill du ha stimulerande och utmanande arbetsuppgifter där samarbete med andra professioner är lika viktigt som att kunna jobba självständigt? Då ska du jobba hos oss!
Vi söker nu en arbetsterapeut till psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Lidköping.
Mottagningen är en del i den psykiatriska verksamheten inom Skaraborgs Sjukhus. Enheten bedriver specialistpsykiatrisk vård och består av mottagning, dagsjukvård samt mobilt team. Vi är cirka 55 personer som arbetar på enheten med tio olika professioner och tillsammans tillhandahåller vi ett rikt utbud av kompetenser.
Verksamheten är förlagd på Lidköpingssjukhus. Bland annat en särskild avdelning för rehabilitering där våra fysioterapeuter och arbetsterapeuter arbetar. Dina arbetsuppgifter
Att arbeta som arbetsterapeut inom psykiatrisk öppenvård är ett mycket varierande och spännande arbete. Kärnan i vår verksamhet är mötet med patienten. Du kommer att arbeta med allt från aktivitetsförmågebedömningar till förskrivning av kognitiva hjälpmedel. Du kommer att jobba både enskilt med patienter samt i gruppbehandling. Som arbetsterapeut hos oss ingår du i ett eller flera av våra team. Din roll är att tillhandahålla den arbetsterapeutiska kunskapen och stötta kollegor med bedömningar och rekommendationer inför rehabiliteringsåtgärder.
Vad kan vi erbjuda dig?
• Vi har idag kunnig och erfaren arbetsterapeut på plats som gör att vi kan planera en bra introduktion i arbetet.
• Kompetenta kollegor inom flera olika yrkeskategorier med erfarenhet och specialiseringar inom en mängd olika områden.
• Ett varierande arbete där du är med och påverkar utvecklingen mot framtidens psykiatri.
• Regelbunden kollegial handledning samt goda möjligheter till utbildning och kompetenshöjande insatser.
• Deltagande i tvärprofessionellt teamarbete där alla yrkeskategorier ingår.
• Regelbundna yrkesträffar med övriga arbetsterapeuter inom vuxenpsykiatrin på Skaraborgs Sjukhus.
• Hos oss blir du en viktig pusselbit i vårt gemensamma pussel!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inget krav då det idag finns erfaren arbetsterapeut på plats som kan introducera dig i yrket. Även erfarenhet och kunskap inom försäkringsmedicin är meriterande.
Du är en självgående person med naturligt driv, som samtidigt uppskattar de fördelar som ett gott samarbete med kollegor och övriga samarbetspartners medför. Du sätter patientens bästa i centrum och är lyhörd för dennes behov. Då tjänsten emellanåt innehåller transporter med bil är B-körkort ett önskemål.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin kommer vi att begära ut utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Intervjuer sker löpande under rekryteringstiden.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4586". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Lidköping Kontakt
Lena Lindahl, enhetschef 0510-484435,072-2184399 Jobbnummer
9484124