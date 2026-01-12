Arbetsterapeut till psykiatriska mottagningen Spiran
Region Östergötland / Sjukgymnastjobb / Norrköping Visa alla sjukgymnastjobb i Norrköping
2026-01-12
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Vi söker nu en legitimerad arbetsterapeut med driv för rehabilitering till vårt team.
Är du intresserad av och vill arbeta med att förbättra livskvaliteten för personer med psykisk ohälsa, då är du den vi söker!
Vårt erbjudande
Psykiatriska kliniken i Norrköping, är en del av Psykiatricentrum och består av fyra öppenvårds-mottagningar (varav en beroendemottagning), jourverksamhet med observationsplatser och mobilt team samt fyra slutenvårdsavdelningar. Norrköping tillhör den fjärde storstadsregionen och har en god infrastruktur som möjliggör en bred arbetsmarknad. Staden har ett stort kulturutbud med närhet till Östgötaskärgården och friluftsområden.
Vi söker nu en arbetsterapeut med rehabliteringsuppdrag till Psykiatriska mottagningen Spiran. Mottagningen ligger i centrala Norrköping med möjlighet till goda förbindelser.
Psykiatriska mottagningen Spiran erbjuder bedömning, utredning och behandling till patienter över 18 år med svår och medelsvår psykisk ohälsa. Mottagningen har en allmänpsykiatrisk inriktning samt har tre specialistteam; Psykosteam, DBT-team och ett team för autism-spektrumtillstånd. På mottagningen arbetar cirka 50 medarbetare bestående av arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, vårdadministratör, läkare, psykolog, sjuksköterska och skötare.Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut med rehabiliteringsuppdrag har du en central roll i att samordna patienters rehabilitering och återgång till arbete eller studier.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:
Samordna och följa patienters rehabiliteringsprocess. Vara en länk mellan patient, vårdteam och externa aktörer. Samverka med försäkringskassan, arbetsförmedlingen, arbetsgivare och andra myndigheter. Delta i vårdplanering och teammöten. Ge stöd till patienter i frågor kring sjukskrivning och arbetsåtergång Bidra till utveckling av rehabiliterings- och samverkansrutiner inom mottagningen
Om dig
Du är legitimerad arbetsterapeut.
Du har lätt för att samarbeta med andra människor och har en god människosyn med ett mångfaldsperspektiv. Du uttrycker en positiv attityd till ditt arbete och vår verksamhet. Det är viktigt för dig att handla i enlighet med fattade beslut, vår verksamhetsplan, mål, policys och riktlinjer. Du har förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt samt har en god dokumentationsförmåga. Du har en pedagogisk förmåga och kan anpassa sättet att förmedla budskapet till lyssnaren samt är själv en god lyssnare. Vi ser gärna att du bidrar med nya idéer och har ett engagemang i de utvecklings- och förbättringsarbeten som pågår.
Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor och patienter.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval, skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/22". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Psykiatriska kliniken i Norrköping Kontakt
Vårdenhetschef Ewa Österberg ewaosterberg@regionostergotland.se 010-1044299 Jobbnummer
9677487