Arbetsterapeut till Psykiatrimottagningen i Ludvika
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vill du arbeta i ett engagerat team där patientens återhämtning och delaktighet står i fokus? Nu söker vi en legitimerad arbetsterapeut till öppenvårdspsykiatrin i Ludvika. Här får du möjlighet att arbeta brett med psykiatrisk rehabilitering och göra verklig skillnad i människors vardag.
Mottagningen finns på Ludvika lasarett i nya lokaler som ger en lugn och trivsam miljö. På arbetsplatsen råder god stämning, öppet klimat och ett gott kollegialt samarbete. Mottagningen består av ca 35 medarbetare, sjuksköterskor, skötare, kuratorer, leg psykoterapeuter, psykologer, läkare, arbetsterapeuter, medicinska sekreterare och chefer. Mottagningen har en bred specialistpsykiatrisk kompetens som arbetar tvärprofessionellt. Patientgrupper vi möter har olika psykiatriska tillstånd som psykos, bipolär sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, PTSD samt allvarligare ångest-och depressionstillstånd.
Vi arbetar dagtid, måndag till fredag, en timmes lunch samt möjlighet till flextid om arbetet tillåter. Region Dalarna tillämpar friskvårdsbidrag med 2000 kr/år. Vi arbetar aktivt med friskvård och arbetsmiljö. På lasarettet finns tillgång till gym och friskvårdsutbud som erbjuder olika anordnade pass. Elljusspår finns i närheten av lasarettet och flera skidbackar för utförsåkning i närområdet. Det finns även gott om sjöar för bad och fiske samt skogar att ströva och cykla i.
Vi erbjuder
ett varierande och utvecklande arbete
nära samarbete i ett erfaret tvärprofessionellt team
möjlighet till kompetensutveckling och handledning
ett arbetsklimat präglat av engagemang och kollegialt stöd
möjlighet att påverka och utveckla verksamhetenPubliceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut inom öppenvårdspsykiatrin arbetar du med att:
bedöma aktivitetsförmåga och rehabiliteringsbehov
stödja patienter i att skapa struktur och fungerande vardagsrutiner
genomföra individuella behandlingar och gruppinsatser
arbeta med hjälpmedel, kognitivt stöd och aktivitetsbalans
samverka med närstående, kommun och andra vårdgivare
bidra med arbetsterapeutisk kompetens i teamets behandlingsplanering
Arbetet omfattar patienter med exempelvis depression, ångest, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och annan psykisk ohälsa.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut med intresse för psykiatri och rehabilitering
Arbetar självständigt och strukturerat
God samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Meriterande:
Erfarenhet av psykiatri och/eller arbete med psykisk ohälsa
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:551". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
1:a linjens chef
Carina Lind Johansson carina.lind@regiondalarna.se 0240-495081 Jobbnummer
9938221