Arbetsterapeut till Psykiatrimottagning Affektiva Trollhättan
Västra Götalandsregionen / Sjukgymnastjobb / Trollhättan Visa alla sjukgymnastjobb i Trollhättan
2026-07-08
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Om verksamheten
Mottagningen är lokaliserad i centrala Trollhättan och här kommer du att erbjudas ett spännande och utmanade uppdrag. Du kommer att vara en del av vår arbetsgrupp på 18 personer. Arbetsgruppen består av läkare, medicinska sekreterare, sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeut, och kurator.
Vi har ett nära samarbete med ytterligare två psykiatriska mottagningarna som är lokaliserade i samma hus, NP-LARO där Mobila teamet ingår samt Psykos-Bipolärmottagning. Tillsammans är vi en stor arbetsgrupp med olika inriktningar under samma tak, och vi har en god arbetsgemenskap. Vi betraktar kompetensförsörjning som ömsesidigt gynnsam, då vi tänker att lusten att bidra till verksamhetens utveckling ökar när man känner sig inspirerad i sitt dagliga arbete.
Beskrivning
Vår mottagning är basen i den specialistpsykiatriska verksamheten där målet är att erbjuda god vård utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet såväl bedömning och utredning som behandling och rehabilitering. Målgruppen är personer som har behov av psykiatrisk specialistvård för exempelvis svårare ångesttillstånd, allvarlig depression, tvångssyndrom, komplext trauma eller allvarligt personlighetssyndrom.Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Som arbetsterapeut hos oss bidrar du till att patienten ses ur ett helhetsperspektiv genom att lyfta fram frågor om aktivitetsförmåga och funktion
Du kommer bland annat arbeta med att;
Komplettera den medicinska behandlingen med bedömning och utredning gällande aktivitet och funktionsförmåga.
Individuellt stöd
Samverka med vårdgrannar och andra myndigheter kring teamets patienter.
Pedagogiska gruppbehandlingarKvalifikationer
Leg. Arbetsterapeut. Utbildning i samtalsmetodik, exempelvis KBT, är meriterande.
För uppdraget krävs även att du har god kommunikativ förmåga såväl i tal som skrift och kan arbeta självständigt och i grupp, är flexibel, patientfokuserad samt att du agerar professionellt och har ett gott bemötande mot patienter och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förutsätter att du uppskattar att samarbeta i team, där allas kompetenser kan tas tillvara. Detta för att vi tillsammans skall uppnå bästa möjliga behandlingsresultat.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper, flexibilitet, social kompetens och ett positivt tänkande.Övrig information
Tjänsten avser tillsvidareanställning. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin begär vi alltid utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
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461 85 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
NU-sjukvården, Område III, Vuxenpsykiatri, Öppenvård, Psykiatrimottagning Kontakt
Sveriges Arbetsterapeuter, nås via växel 010-4350000 Jobbnummer
9996709