Arbetsterapeut till psykiatrimottagning affektiv
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Vår vision är att vi ska erbjuda den bästa specialistpsykiatriska vården i Sverige och därför behöver vi just dig är legitimerad arbetsterapeut med intresse för psykiatrin!
Om vår lediga tjänst
Arbetet sker inom ramen för mottagningens uppdrag och vi följer patienten där den är i sin process.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
Du bidrar aktivt med din kompetens på behandlingskonferenser.
Utför aktivitets- och funktionsbedömningar som bidrar till differentialdiagnostiska bedömningar.
Utför bedömningar, utredningar, behandlar och "tränar" patienter med psykiatrisk problematik.
Bedömer behov, är rådgivande och provar ut kognitiva hjälpmedel samt utvärderar dem.
Rehabilitering - Vara och bidra till patientens rehabilitering eftersom du har kontakt och samarbete med patientens andra interna och externa enheter, anhöriga samt vårdgivare.
Bidra med din kompetens i sjukskrivningsprocessen.
Om företaget
Verksamhetsområde psykiatri vuxen vid Södra Älvsborgs sjukhus utgörs av flera diagnosinriktade öppenvårdsmottagningar, akutmottagning samt heldygnsvård.
Det affektiva teamets uppdrag är att vårda och behandla patienter med svåra affektiva tillstånd såsom bipolär sjukdom och recidiverande depression.
Arbetet präglas av samarbete i tvärprofessionella team om arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, medicinsk sekreterare, sjuksköterskor, skötare, socionom, specialistläkare, psykologer, psykoterapeut, vårdenhetschef och tillgång till rehabkoordinator.Profil
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Det är meriterande att du har erfarenhet eller god kompetens inom det psykiatriska området. Det tvärprofessionella teamarbetet kräver bra samarbetsförmåga, helhetssyn, flexibilitet och etiskt förhållningssätt och därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Ibland behöver vi göra hembesök och därför kräver vi körkort.Övrig information
Arbetet är förlagt på dagtid. Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi finns i Psykiatrins Kvarter, ingång 5 på sjukhusområdet.
Vi värnar om allas trygghet och begär utdrag ur belastning- och misstankeregistret på dem som erbjuds anställning hos oss.
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag! Bifoga kopia på utbildningsintyg i din ansökan.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Så ansöker du
Månadslön
