Arbetsterapeut till primärvårdsrehab | Tiohundra
Vill du arbeta i en glad och öppen arbetsgrupp med kompetenta kollegor? Vi välkomnar dig till Tiohundras rehabenhet i Norrtälje sjukhus. Läs mer på vårt instagramkonto: tiohundrarehabPubliceringsdatum2026-04-10Om tjänsten
Vi söker dig som vill utveckla både dig själv och verksamheten framåt. Vi expanderar och kan i dagsläget erbjuda olika typer av uppdrag. Tycker du om att arbeta med barn? Välkommen! Vill du arbeta med äldre? Välkommen! Vill du vara en central del i arbetet med patienter som behöver stöttning i sin vardag? Välkommen! Vi erbjuder stöd och eventuellt utbildning vidare för att höja din kompetens för att passa just det uppdrag som verksamheten behöver. Vi välkomnar också dig som är ny arbetsterapeut och vill ha en trygg arbetsplats med stötning av kollegor och en utsedd mentor.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Basal demensutredning
Körkortsbedömning
Förskrivning av hjälpmedel
Funktions- och aktivitetsbedömningar
Handledning av studenter
Om vårt erbjudande:
Vi erbjuder kompetensutveckling, spännande karriärvägar och uppdrag som kan anpassas efter dina intressen och erfarenheter. Vi är en stor enhet som jobbar inom många olika områden där vi har en unik förmåga att kunna jobba gränsöverskridande. Inom enheten får du vara med och bidra till förbättringar och utveckling för både patienten och organisationen.
Som ny hos oss så får du tid avsatt varje vecka för möten med mentor som hjälper dig in i jobbet. Vi jobbar med många olika digitala system där viss distansarbete förekommer.
Vidare erbjuder vi ett friskvårdsbidrag på 5000 kr via Epassi.
Om dig
För att passa i rollen som arbetsterapeut hos oss är det viktigt att du är flexibel i ditt arbetssätt och har en god förmåga att jobba självständigt såväl som i grupp. Du bör också vara intresserad av att utveckla verksamheten tillsammans med oss och är inte rädd för nya utmaningar eller hugga tag där det behövs. Utifrån att visst arbete sker i team söker vi dig som trivs med det och har en god samarbetsförmåga. Du vill bidra till en arbetsplats där vi inkluderar, inspirerar, uppskattar och lär av varandra.
För den här tjänsten behöver du:
Vara legitimerad arbetsterapeut.
Inneha B-körkort för manuell växellåda.
Ha goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Rehabverksamheten består av både öppen- och slutenvård och är belägen i sjukhusbyggnaden. Vi har även verksamhet ute på särskilda boenden samt hemrehabilitering. Förutom arbetsterapeuter arbetar här även sjukgymnaster/fysioterapeuter, logoped, dietister och kuratorer samt en syn- och hörselinstruktör. Vi samarbetar tätt i team inom vår egen enhet, men också tillsammans med medarbetare på sjukhusets avdelningar och mottagningar.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
761 29 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrtälje Kontakt
Alexandra Wallbring alexandra.wallbring@tiohundra.se 0812328725
