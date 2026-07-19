Arbetsterapeut till primärvårdsrehab på Dalen Rehab
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2026-07-19
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Är du arbetsterapeut och har jobbat några år? Vill du ha ett flexibelt, utvecklande och utmanade arbete? Trivs du att jobba tillsammans med generösa och hjälpsamma kollegor? Vill du bidra till att skapa bättre livskvalité för våra patienter? Då ska du söka till oss!
Vi finns på Dalens sjukhus i Enskede med goda kommunikationer med både tunnelbana och buss. Vi är en del av SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde, och har tillsammans med enheterna på Södermalm, i Farsta och i Högdalen i uppdrag att bedriva primärvårdsrehabilitering. Hos oss arbetar arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, logoped, kurator samt administrativ personal. Totalt är vi ca 130 medarbetare! Här på Dalen jobbar drygt 30 personer varav 9 är arbetsterapeuter.
Vi arbetar utifrån vår värdegrund som är patientens fokus, allas lika värde och arbetsglädje!Publiceringsdatum2026-07-19Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut i primärvården träffar du patienter i alla åldrar med stor variation av diagnoser, funktions- och aktivitetsnedsättningar. Ingen dag är den andra lik!
Den aktuella tjänsten är främst inom hemrehabilitering i team tillsammans med en fysioterapeut. Egna hembesök förekommer också liksom besök på hjälpmedelscentralen. Samverkan med andra vårdgivare och närstående är ofta förekommande liksom att handleda studenter. Om du har intresse och kompetens är även arbete på vår mottagning en möjlighet tex för minnesutredningar, strukturstöd eller aktivitetsförmågebedömningar.
Vi erbjuder:
Flextid och möjlighet att styra dina arbetstider.
En trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringar
Individuell lönesättning
Fri sjukvård upp till högkostnadsbelopp
Friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag om 5 000kr/år.Kvalifikationer
Leg arbetsterapeut med kandidatexamen. Minst 1 års erfarenhet.
Meriterande är erfarenhet av arbete inom primärvården, arbetsförmågebedömningar, minnesutredningar och/eller strukturstöd.
Krav på körkort då hembesöken oftast sker med våra bilar.Dina personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper, vilket innebär att du:
Tycker om utmaningar och utveckling
Har en god förmåga att prioritera och strukturera ditt arbete
Är lyhörd och är bra på att kommunicera och samarbeta
Tycker om att arbeta tillsammans
Gärna delar med dig av din kunskap både till patienter och till kollegor
Har lätt för att skapa nya kontakter och få till fina möten med både patienterna och kollegorna
Är lösningsinriktad och lite påhittig
Eftersom vi arbetar i patientens hem måste du klara av att vistas i miljöer med pälsdjur och inte vara känslig för röklukt.
Anställningsform:
Tillsvidare, heltid 40 tim/vecka med flexibla arbetstider. Tillträde oktober 2026 eller enligt
överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Övrig information:
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Gullmarsplan 17 (visa karta
)
121 40 JOHANNESHOV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Rehab Södra Kontakt
Anna Rudenhammar anna.rudenhammar@regionstockholm.se +46812345012 Jobbnummer
10006027