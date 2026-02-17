Arbetsterapeut till Primärvårdsrehab i Borlänge
2026-02-17
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Primärvårdsrehab är en enhet med fyra arbetsterapeuter och åtta sjukgymnaster/fysioterapeuter, avdelningschefen är sjukgymnast och arbetar delvis kliniskt. Vi arbetar mot VC Jakobsgårdarna, VC Kvarnsveden och VC Säter, vår enhet är belägen i fina lokaler i centrala Borlänge. Vi samarbetar även med VC Gagnef och VC Domnarvet gällande gruppbehandling och vid ledigheter.
Primärvårdsrehab är en välfungerande enhet som har personal med hög kompetens inom många olika områden, det finns stora möjligheter till utveckling inom yrket hos nya medarbetare. Vi har god erfarenhet att handleda kollegor in i rollen i primärvård då vi är en stor arbetsgrupp som gärna delar med sig av sin kunskap.
Arbetsterapeuter i primärvård jobbar med , basal demensutredning, handrehabilitering, viss hjälpmedelshantering samt utredning och behandling av patienter som har problem med aktiviteter i vardagen. Vi bedriver gruppbehandling inriktad mot balans och fallprevention, aktivitetsbalans (ReDO), tidshantering (Ha Koll) och Energihantering. Vi ger även daglig telefonrådgivning via Tele Q. Arbetsuppgifterna är uppdelade så att varje arbetsterapeut inte jobbar inom alla områden.
Vi söker dig som
är legitimerad arbetsterapeut
har erfarenhet inom något av de arbetsområden som ingår i våra arbetsuppgifter
Vi lägger stor vikt vid kunskap om, och intresse av kognitiva bedömningar och behandling av dessa besvär då det är ett område där arbetsterapeutens insatser ökat allt mer de senaste åren.
Intervjuer äger rum v. 12-13, vänta inte med din ansökan, vi kallar till intervju fortlöpande.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Kontroll i misstanke- och belastningsregister kommer att utföras. Ersättning
Månadslön
