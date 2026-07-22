Arbetsterapeut till primärvård i Kristinehamn eller Filipstad
Region Värmland / Sjukgymnastjobb / Kristinehamn Visa alla sjukgymnastjobb i Kristinehamn
2026-07-22
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Hos oss inom primärvårdsrehabiliteringen i Region Värmland får du som arbetsterapeut en meningsfull roll i ett erfaret team där kunskap delas generöst och där du får växa i din yrkesroll. Vi erbjuder en trygg introduktion med mentorstöd, ett tillitsfullt ledarskap och möjligheter till kompetensutveckling. Allt för att du ska trivas, utvecklas och göra skillnad för våra patienter.
Din arbetsplats
Primärvårdsrehabilitering Östra består av arbetsterapi- och fysioterapimottagningar i Kristinehamn och Filipstad samt en liten del fysioterapi i Storfors. Vi bemannar även närvårdsavdelning och närvårdsteam med arbetsterapeut och fysioterapeut. Hos oss jobbar i nuläget fyra arbetsterapeuter, tolv fysioterapeuter och en vårdadministratör.
Inom Primärvårdsrehabiliteringen arbetar idag cirka 17 arbetsterapeuter på olika mottagningar i länet. Tillsammans har vi regelbundet nätverksträffar för att utbyta erfarenheter och utveckla verksamheten. Vi jobbar för hög vårdkvalitet inom hela enheten, är flexibla och stöttar upp på mottagningar där behov finns. I arbetet är samarbete med övriga delar av vården en viktig del. Hos oss är det viktigt med hög tillgänglighet, god kvalitet och ett gott bemötande
Som arbetsgivare tycker vi att det är viktigt att ge dig möjlighet att trivas hos oss och vi erbjuder därför bland annat friskvård och kompetensutveckling. Vi schemalägger en timmes tid för egen fysisk träning per vecka och erbjuder ett friskvårdsbidrag på 3000 kr per år. Primärvårdsrehabiliteringen satsar även på kompetensutveckling för arbetsterapeuter, bland annat har vi en karriärutvecklingsmodell. Med en gemensamt framtagen kompetensutvecklingsplan som utgångspunkt planerar vi tillsammans din fortsatta karriär hos oss.
Ledarskapet hos oss bygger på utvecklande ledarskap och tillitsbaserat ledarskap för att både du som individ och organisationen ska utvecklas på bästa sätt. Som medarbetare ger det dig stor möjlighet till inflytande och mer frihet och ansvar i ditt arbete.Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss jobbar du för att patienter ska uppnå eller bibehålla bästa möjliga aktivitets- och funktionsförmåga, en ökad självständighet och en god hälsa. Du möter vårdsökande med varierande behov av undersökning, råd, bedömning och behandling. Arbetet innefattar bland annat aktivitetsbedömningar, handrehabilitering, neurologisk rehabilitering samt kognitiv rehabilitering.
Vi träffar även många patienter med psykisk ohälsa, ofta stressrelaterad. Behandlingar sker både individuellt och i grupp och kan utföras både via fysiska besök och via distanskontakter när det är lämpligt. Vi samarbetar även tätt med andra yrkesgrupper, så som fysioterapeuter, kuratorer, psykologer och läkare. Utöver patientarbetet är du också en viktig del i vårt kontinuerliga förbättringsarbete.
Tjänsten innebär en grundplacering på antingen Arbetsterapimottagningen Kristinehamn eller Arbetsterapimottagningen Filipstad vilket kan styras utifrån dina personliga önskemål. Då enheten har ett gemensamt ansvar för våra mottagningar kan resor i tjänsten mellan mottagningarna förekomma. Tjänsten kan också komma att innehålla en mindre del arbete på närvårdsavdelning vid ordinarie arbetsterapeuts frånvaro.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Meriterande är erfarenhet från arbete inom primärvård och vidareutbildning inom kognition och handrehabilitering.
Som arbetsterapeut hos oss är du engagerad och tar ansvar för din uppgift, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du har lätt för att anpassa dig, är positiv och ser möjligheterna i förändringar. Du ser helheter, tar hänsyn till det större perspektivet, prioriterar och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt.
Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Då resor kan förekomma i tjänsten är B-körkort ett krav.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
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651 82 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hälsa och rehabilitering, Primärvårdsrehab östra Kontakt
Enhetschef
Josef Genelöv josef.genelov@regionvarmland.se 010-8386295 Jobbnummer
10008729