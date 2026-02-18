Arbetsterapeut Till Palliativ Vård Och Asih I Trelleborg
Vill du arbeta med personcentrerad vård i ett sammansvetsat team? Då kan du vara den vi söker! Nu utökar vi vårt team med arbetsterapeut och har möjlighet att välkomna dig med genuint intresse för palliativ vård till vår enhet i Trelleborg.
Palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) sydvästra Skåne ingår organisatoriskt i förvaltning Nära vård och hälsa, verksamhetsområde mobila team och specialiserad palliativ vård sydvästra Skåne. Vi erbjuder specialiserad palliativ vård med syfte att lindra symtom och förebygga lidande i samband med obotlig eller kronisk sjukdom oavsett personens ålder eller diagnos. Vården kan ges som slutenvård på avdelningen, inom avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) eller via palliativ specialistmottagning. Vården är specialiserad utifrån varje enskild patients behov.
Verksamheten i Trelleborg är en enhet som består av team med sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, fysioterapeut, dietist, läkare och medicinsk sekreterare. Vi arbetar ständigt med att utveckla och stärka teamarbetet för att skapa en attraktiv arbetsplats. Varje medarbetare bidrar med sina specifika kompetenser där våra gemensamma insatser gör stor skillnad för patienter och anhöriga. ASIH, Palliativvårdsavdelningen och specialistmottagningen har nära samarbete med varandra. ASIH har 17 platser inom vårt upptagningsområde Trelleborg, Svedala och Vellinge kommun och avdelningen har 6 slutenvårdsplatser i Trelleborg. Tjänsten innebär att du arbetar och möter våra patienter både i ASIH, på avdelningen och på specialistmottagningen.
Som arbetsterapeut ingår du även i ett väl fungerande Skåneövergripande nätverk inom Palliativ vård och ASIH i Skåne med regelbundna träffar, både på plats och digitalt.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett utvecklande och spännande arbete där du blir en del av ett tvärprofessionellt team. Du deltar aktivt i planeringen runt patientens vård tillsammans med övriga professioner och i samverkan med andra vårdgivare.
Att arbeta inom den specialiserade palliativa vården i Trelleborg innebär att arbeta personcentrerat och medverka till att trygghet skapas i svåra livssituationer för alla våra patienter. Du möter patienten, lyssnar in och arbetar utifrån de förutsättningar som finns och med patientens målbild som fokus.
Arbetsterapeutens arbetsuppgifter är att bedöma funktions- och aktivitetsförmåga men framför allt fokus på att möjliggöra och underlätta aktiviteter som är meningsskapande och höjer livskvaliteten för våra patienter. Samarbete kring hjälpmedelsbehov sker med kommunens förskrivare.
Om du är intresserad av att lära och utvecklas, både som arbetsterapeut och medmänniska, kommer du att trivas i vårt team!Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad arbetsterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har giltigt B-körkort för manuellt växlad bil. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du erfarenhet av arbete med svårt sjuka är detta en fördel. Då både vårt journalsystem och vårt planeringsverktyg är digitalt är det viktigt att du är bekväm med att använda dator. Vidare är det fördelaktigt om du har tidigare erfarenhet av palliativ vård/ASIH eller har mött svårt sjuka personer i din yrkesroll.
Vi tror att du som söker har ett genuint intresse för palliativ vård, god förmåga att sätta patientens behov i fokus och att prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du tycker det är stimulerande att arbeta för att optimera patientens och närståendes livskvalitet. Då en del av arbetet innebär stöd och samtal krävs det också att du är lyhörd och har god förmåga att bygga vårdrelationer.
Du är trygg i din yrkesroll, engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du uppskattar att arbeta i team, samtidigt som du är trygg i att arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggs vid personlig lämplighet där grundläggande krav är god social kompetens, god kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
