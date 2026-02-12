Arbetsterapeut Till Palliativ Vård Och Asih I Kristianstad
2026-02-12
Gör skillnad. Varje dag.
Är fokus på patienten och ett empatiskt förhållningssätt självklarheter för dig? Vill du vara med och göra skillnad och samtidigt ges möjlighet att utvecklas både i din yrkesroll och som person? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten som arbetsterapeut hos oss!
Enheten för palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) inom Region Skåne har som övergripande mål att erbjuda en likvärdig vård till alla invånare i Skåne oberoende av diagnos, ålder och bostadsort. I Kristianstad har enheten ett specifikt uppdrag att ge palliativ specialistvård via hembesök dygnet runt. Enheten är indelad i två delar som arbetar nära varandra; palliativvårdsavdelningen och avancerad hemsjukvård. På vår palliativvårdsavdelning i Kristianstad har vi elva vårdplatser och inom kommunerna i Kristianstad, Bromölla och Östra Göinge har vi cirka 30 vårdplatser i hemmet. Vi samarbetar med kommunal vård och omsorg för att tillsammans med dem kunna erbjuda en helhetsvård.
Majoriteten av våra patienter vårdas i hemmet. Till vår palliativvårdsavdelning kommer patienter för kortare eller längre vistelse, beroende på inläggningsorsak. Vi har även ett palliativt konsultteam som besöker remitterade patienter på sjukhus och i hemmiljö samt utgör ett stöd till andra vårdgivare. Sedan ett år tillbaka har vi även startat en palliativ specialistmottagning (PM) på dagtid. Denna kommer tillsammans med vårt konsultativa stöd utgöra en stor del av vårt framtida uppdrag där vi arbetar aktivt med att möta framtidens hälso- och sjukvård. Detta innebär att vi ska möta fler patienter i ett tidigt skede och ett steg i detta är Basonkologin som är ett regiongemensamt arbete där vården förs närmare patienterna. Person som gått tillexempelvis cancerbehandling erbjuds symtomlindring och viss behandling i hemmet.
Som anställd på ASIH och palliativvårdsavdelningen kommer du att arbeta i en kreativ organisation tillsammans med kompetenta kollegor, där du är en viktig del av teamet. Korta beslutsvägar ger dig stora möjligheter att kunna påverka ditt arbete. Vi har en egen jourlinje tillsammans med ASIH i Hässleholm och teamets läkare är tillgängliga dygnet runt.Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Vi välkomnar dig som är intresserad av att tillsammans med patient, närstående och teamet skapa förutsättningar för den enskilda att fungera i sin vardag.
Du som arbetsterapeut får arbeta med hela människan utifrån ditt yrkesperspektiv. Du får träffa personen i dess egen hemmiljö. Vi erbjuder dig en stor variation i ditt arbete och möjlighet till regelbunden internutbildning.
Arbetsterapeutens arbetsuppgifter och ansvarsområden i palliativ vård innebär arbetsterapeutinsatser med fokus på god livskvalitet. Arbetsterapeuten förmedlar ett palliativt rehabiliterande synsätt i teamet. I rollen som arbetsterapeut arbetar du exempelvis med bedömning/kartläggning av aktivitetsförmåga samt att ge stöd och hjälp till patient att arbeta mot mål och önskemål. Arbetsterapeuten har förtroendeförskrivning gällande kommunala hjälpmedel samt förskrivningsrätt gällande regionala hjälpmedel.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Då verksamheten består av vårdplatser i patientens eget hem krävs giltigt B-körkort.
Vi ser det som positivt att du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra yrkesprofessioner. Du har en god förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du tycker det är stimulerande att arbeta för att optimera patientens livskvalitet. Vidare är du engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat, har en god initiativförmåga och ansvarskänsla för ditt arbete. Arbetet ställer krav på god kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
