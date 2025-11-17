Arbetsterapeut till på BUP Enhet för psykos och bipolär sjukdom
2025-11-17
Är du intresserad av att jobba med intensiva insatser för barn och ungdomar med komplex psykiatrisk problematik? Nu utökar vi personalstyrkan i takt med vårt utökade uppdrag.
BUP Sektion Intensiv öppenvård tar emot barn och unga, X-17 år, med komplex barnpsykiatrisk symtombild som har en stor påverkan på funktionsnivån, ofta med behov av intensiv behandling och omfattande samverkan. Här ingår våra Mellanvårdsenheter, Dagvård, Traumaenhet och DBT-team tillsammans med Enheten för psykos och bipolär sjukdom och sektionen arbetar integrerat för att skräddarsy specialiserade behandlingsupplägg.
Enheten har som uppdrag att snabbt bedöma och behandla barn och unga med symtom inom psykos och bipolärspektrum, ett uppdrag som nu utökas för att samla och utveckla vården för patienter med svårbehandlad depression.
Enhetens arbetssätt utgår från FACT (Flexibel Assertive Community Treatment) och kännetecknas av hög medicinsk kompetens, tillgänglighet, flexibilitet och personcentrerad vård.Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
Du ingår i patientens tvärprofessionella FACT-team och ansvarar för arbetsterapeutiska bedömnings- och behandlingsinsatser till patient och närstående. Som arbetsterapeut hos oss har du en central roll i att kartlägga och bedöma ungdomars aktivitets- och funktionsförmåga. Du arbetar med att utforma individuellt anpassade insatser som främjar delaktighet, självständighet och struktur i vardagen, och ger stöd kring bland annat rutiner, aktivitetsbalans, sömn och energihantering. I rollen ingår även att genomföra funktionsbedömningar, förskriva hjälpmedel och erbjuda kognitivt stöd och strategier. Arbetet ges både individuellt och i grupp, och nära ungdomens nätverk, vårdnadshavare och tillsammans med andra aktörer. Du bidrar också med din arbetsterapeutiska kompetens till teamet och har en konsultativ roll.
Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut är ett krav.
Tidigare erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård och erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatri är meriterande.Dina personliga egenskaper
Du har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt. Du trivs med att både lära och dela kunskap med kollegor och har ett pedagogiskt förhållningssätt till patienten och hens nätverk. Du är strukturerad och ser utvärdering och utveckling som en del av ditt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Ett stimulerande och meningsfullt arbete med kompetenta kollegor i multiprofessionella team. Vi erbjuder en dynamisk lärandemiljö som också gör arbetet spännande och varierande, både på enheten och inom vår sektion. Hos oss får du en individuellt anpassad introduktion med mentor samt möjlighet till handledning. Vår mottagning kännetecknas av högt engagemang för våra patienter och gott samarbete. Vi har förmåner som tjänstepension, flextid, friskvårdstimme och ett generöst friskvårdsbidrag om 5000kr per år. Vi är lokaliserade i fina ljusa lokaler vid Globen som vi delar med två av Mellanvårdsenheter.Om företaget
BUP Stockholms enhet för unga med psykos och bipolär sjukdom är en del av BUP Stockholm. Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm (BUP) erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar under 18 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP drygt 1 200 anställda som varje år möter över 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet.
