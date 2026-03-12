Arbetsterapeut till Östersunds sjukhus
2026-03-12
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Söker du en arbetsplats som jobbar för gemenskap, kollegialt stöd och där man har roligt tillsammans? Söker du dessutom ett arbete där du ges möjligheter att utvecklas i din profession, som ny i yrket eller med erfarenhet som du kan bidra med hos oss? Tveka då inte att komma till oss på Arbetsterapi och fysioterapin på Östersunds sjukhus.
Vi är idag 25 medarbetare, varav åtta arbetsterapeuter som arbetar mot kirurg-, ortoped- och barnavdelningarna samt bedriver handrehabilitering och öppenvård för barn/ungdomar.
Arbetsplatsen är belägen i vackra Jämtland med närhet till fjäll, Storsjön och Östersund. Som nyinflyttad till länet får du hjälp med att ordna bostad med gångavstånd till jobbet.Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Vi söker en arbetsterapeut till vår enhet:
En tillsvidaretjänst med inriktning mot kirurgavdelningen
Vill du vara en del av ett engagerat team där patientens behov står i centrum? Vi söker nu en arbetsterapeut till vår kirurgiska verksamhet.
Som arbetsterapeut hos oss kommer du att arbeta främst på vår palliativa vårdavdelning (PAVA), men uppdraget innebär också arbete på andra avdelningar inom den kirurgiska verksamheten. Arbetet är varierande och ger möjlighet att möta patienter med olika behov och vårdsituationer.
På PAVA kommer du att möta patienter med palliativa vårdbehov och deras närstående. Vården bedrivs personcentrerat och arbetet sker i team tillsammans med sjuksköterska, undersköterskor, läkare, kurator, fysioterapeut och vårdplaneringssjuksköterska. Tillsammans planerar och genomför ni vården utifrån patientens behov och önskemål
Du kommer att vara placerad på Arbetsterapi och fysioterapienheten med arbete på kirurgavdelningen tillsammans med en arbetsterapeutkollega, en rehabassistent och flera fysioterapeuter.
Yrket som arbetsterapeut är varierande. Utgångspunkten är alltid att utgå från patientens behov och förutsättningar. Du träffar många individer med olika diagnoser och tillstånd vilket gör arbetet spännande och utmanande. Du tar vara på och utvecklar den enskildes aktivitetsförmåga och delaktighet genom att bedöma fysiska, kognitiva och sociala färdigheter samt förskriver hjälpmedel. Din roll är viktig på teamronder, vårdplanering/överrapportering mellan kommun, region och primärvård för att patienten ska få en trygg och säker hemgång.
Vi verkar för ett medarbetarskap där alla är delaktiga, aktiva i sitt eget lärande och bidra till att driva verksamheten framåt med patienten i fokus.Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut
Det är meriterande om du har arbetat som arbetsterapeut, men inte ett krav.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
