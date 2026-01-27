Arbetsterapeut till Ortopedklinikens rehabenhet
2026-01-27
Är du legitimerad arbetsterapeut med erfarenhet från ortopedisk sluten- och öppenvård? Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är arbetsterapeut och intresserad av att utvecklas inom din profession. Hos oss får du arbeta med varierade arbetsuppgifter. På förmiddagarna arbetar du i team på den akuta ortopediska avdelningen med bland annat ADL-bedömningar, ADL-träningar och hjälpmedelsutprovningar. Övrig tid har du mottagningsverksamhet och träffar patienter med olika handskador. Som ny på arbetsplatsen förväntas du till en början träffa patienter med enklare skador. Utvecklingsmöjligheterna är goda då vi har bred kompetens inom arbetsgruppen men även att vi möjliggör vidareutbildning. I rehabiliteringen av handskador ingår bland annat kompressionsbehandling, instruera träning, utprovning och tillverkning av ortoser. Vi har ett nära samarbete med våra handkirurger och mottagningspersonal. Arbetet förutsätter att du kan arbeta självständigt, ta egna initiativ samt att du är flexibel.
Vi arbetar med mentorskap och när du kommer som ny till arbetsplatsen blir du tilldelad en mentor med erfarenhet. Inom medarbetargruppen har vi en spridning i åldrar och erfarenhet. Vi lägger stor vikt vid att introducera nya medarbetare i arbetet. Vi har återkommande kompetensutveckling med arbetsterapeutgruppen och även hela enheten vilket är ett uppskattande moment.
"Under mina 15 år på Ortopedklinikens rehabenhet har jag känt en konstant individuell utveckling. Det finns goda möjligheter till kontinuerlig kollegial handledning och vidare utbildning. Jag upplever mitt arbete som kul och varierande. Vi har lyhörda och engagerade chefer, en god stämning i gruppen samt ett nära samarbete inom och mellan professioner."/Therese Fors, arbetsterapeut
Om arbetsplatsen
Ortopedkliniken Västmanland har ansvaret för den ortopediska vården i länet. Större planerad kirurgi och all akutvård sker vid Västmanlands sjukhus Västerås medan mindre omfattande planerad kirurgi till stor del genomförs vid Västmanlands sjukhus Köping.
På rehabenheten i Västerås arbetar cirka 30 medarbetare fördelat på arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor. I Köping arbetar 2 arbetsterapeuter med ortopedisk handskaderehabilitering.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller om du vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut.
Erfarenhet från ortopedisk verksamhet och med kompetens inom handrehabilitering är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av avdelningsarbete och förskrivningsrätt för hjälpmedel. Har du tidigare arbetat i journalsystemet Cosmic är det meriterande. För arbetet krävs det att du har en god datavana och har kunskaper i svenska i både tal som skrift.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning med arbete dagtid, vardagar. Omfattning 100 %.
Tillträde under maj månad eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 8 februari 2026
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Bitr. enhetschef
Frida Nilaeus frida.nilaeus@regionvastmanland.se 021-17 34 36 Jobbnummer
9706091