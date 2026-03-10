Arbetsterapeut till ortopediska kliniken - Sommarvikariat
Region Östergötland / Sjukgymnastjobb / Linköping Visa alla sjukgymnastjobb i Linköping
2026-03-10
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Ortopediska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping är en del av Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC) inom Region Östergötland.
Kliniken har en vårdavdelning, varav en del är undervisningsavdelning, samt en mottagning och en rehabenhet. Verksamheten omfattar både akut och planerad kirurgi samt behandling.
Förutom basortopedi har kliniken specialistområden inom barnortopedi, övre och nedre extremitetskirurgi, ryggkirurgi samt tumörkirurgi. På rehabenheten arbetar sju arbetsterapeuter och elva fysioterapeuter. I vårt uppdrag ingår att arbeta i team och sektioner tillsammans med övriga professioner inom olika inriktningar, såsom allmän ortopedi, rygg, barnortopedi och tumörer.
Vi bedriver rehabilitering inom högspecialiserad sjukvård, forskning och utveckling samt ansvarar för klinisk utbildning av studenter som läser till arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Utbildningen sker både inom vår basverksamhet och på vår studentavdelning (KUA).
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna vår karriärstege för arbetsterapeuter och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att ansvara för arbetsterapi på vårdavdelning. På vårdavdelningen arbetar du med utredning, behandling och utvärdering av patientens aktivitetsförmåga. Förskrivning av hjälpmedel förekommer. En viktig roll är att säkerställa en trygg hemgång för patienten. Här ingår samverkan med externa aktörer såsom kommuner såväl som andra rehabiliterande enheter. Du får möjlighet att vara med och utveckla arbetet på vårdavdelningen och arbetar i nära kontakt med övrig vårdpersonal och kollegor. Som medarbetare på ortopediska klinikens rehabenhet förväntas du delta i teamarbete, verksamhetsutveckling och nätverksarbete.
Om dig
Du är legitimerad arbetsterapeut, erfaren eller nyutexaminerad arbetsterapeut.
Det är en fördel om du har klinisk erfarenhet av arbete inom rehabiliterande verksamhet och särskilt meriterande med erfarenhet inom slutenvård. Det är en styrka om du tidigare har arbetat i team med andra professioner.
Du har en god förmåga att samarbeta med andra professioner och vårdgrannar. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo med varierade arbetsuppgifter. Du tycker om att arbeta i team men litar också till din egen förmåga och känner dig trygg med att arbeta självständigt. Du är flexibel och har god förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en visstidsanställning under sommarperioden. Den börjar i juni 2026 och sträcker sig till 31 augusti 2026.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/470". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Universitetssjukhuset Linköping Kontakt
Rehabchef Sebastian Buck sebastian.buck@regionostergotland.se 010-1034291 Jobbnummer
9789202