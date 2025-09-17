Arbetsterapeut till ortopedens Akut- och Traumaavdelning 37 USÖ
Gillar du högt tempo och en spännande arbetsplats? Då är detta din chans att bidra! Vi på akut- och traumaavdelning 37 siktar just nu på att förbättra vårt högspecialiserade uppdrag inom trauma, och på sikt öppna fler vårdplatser på vår nyrenoverade och toppmoderna avdelning i Örebro.
Under de senaste åren har ett gedigen statsing på traumavård gjorts inom Region Örebro Län. Inom verksamhetsområde Ortopedi- och handkirurgi har detta inneburit en kompetensökning inom bland annat rygg-, nack- och bäckenkrirugi. Många patienter med en komplex skadebild efter exempelvis olyckor vårdas på avdelning 37 antingen direkt efter skadan eller efter en intensivvårdsperiod eller vård inom annat specialistområde. Detta gör akut- och traumaavdelning 37 unik i sitt slag inom vårt upptagningsområde.
Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi bedriver universitetssjukvård samt klinisk forskning vid länets tre sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Verksamhetsområdet bedriver vård inom hela det ortopediska området inklusive högspecialiserad vård. Inom området pågår en omfattande omstrukturering i syfte att förbättra tillgänglighet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Uppbyggnaden av en klinisk forskningsenhet är ett viktigt led i utvecklingsarbetet.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har cirka 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Arbetsterapeut till ortopedens Akut- och Traumaavdelning 37 USÖPubliceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut på avdelningen ingår du i ett tvärprofessionellt team, där målet är att erbjuda en kvalitativ och effektiv vård till våra patienter. Du kommer att vara en av 4 arbetsterapeuter som arbetar på vår avdelning.
De primära arbetsuppgifterna är att utreda, bedöma och behandla aktivitets- och funktionsförmågan hos våra patienter, utföra ADL-bedömningar inför utskrivningsplaneringar och att förskriva hjälpmedel.
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut. Erfarenhet inom ortopedi eller kirurgi är meriterande.
Vi ser gärna att du har god förmåga till struktur och planering och tycker om och har lätt för samarbete. Du har ett tryggt och professionellt bemötande till patient och närstående. Vi värderar personlig lämplighet högt.Så ansöker du
Intervjuer kan ske löpande.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig
Följ oss på Instagramhttps://www.instagram.com/trauma37an/?hl=en Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:748". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Enhetschef
Sara Forsberg 019-602 37 29 Jobbnummer
