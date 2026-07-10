Arbetsterapeut till öppenvården Vuxenpsykiatrin
Region Jämtland Härjedalen, Psykiatri / Sjukgymnastjobb / Östersund Visa alla sjukgymnastjobb i Östersund
2026-07-10
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Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Invånare i Jämtlands län som är i behov av specialistpsykiatri får sin behandling i öppen- eller heldygnsvård inom område psykiatri på Östersunds sjukhus. Enheternas medarbetare har ett stort ansvar i att utveckla och förbättra vården i samarbete med områdets ledning. Sammanlagt finns ca 270 medarbetare inom området.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut utför du utredningar av aktivitetsförmåga och genomför åtgärder baserade på patientens resurser och begränsningar liksom stöd och anpassning av fysisk, psykisk och social miljö för att underlätta aktivitetsutförande och uppnå en hållbar aktivitetsbalans. Samverkan med andra vårdgivare eller aktörer, inom eller utanför regionen, är viktigt för att få till en fungerande vardag för patienten.
Vi ser gärna att du är bra på att anpassa dig efter omständigheter och person. Arbetet kräver hög grad av självständighet, uthållighet och god samarbetsförmåga.Kvalifikationer
• Leg arbetsterapeut.
• Erfarenhet av psykiatri är meriterande.
• B-körkort är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens då tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Region Jämtland Härjedalen är måna om våra medarbetares hälsa och erbjuder därför olika friskvårdsalternativ i syfte att du både ska orka jobba och vara ledig långt upp i åldern. Kroppen är vårt främsta verktyg och både fysisk, psykisk och social hälsa främjas av fysisk aktivitet.
Du som medarbetare får årligen välja mellan friskvårdstid på upp till 35 timmar/år eller friskvårdsbidrag på 3 000 kronor per år.
Därutöver finns på Östersunds sjukhus träningsanläggningen Zefyren där du som regionanställd kan träna gratis både på gymmet och via ledarledda träningspass.
Läs mer om Zefyren här Zefyren - Region Jämtland Härjedalen.
Region Jämtland Härjedalen har en personalförening där du och alla andra medarbetare, utan kostnad, automatiskt ingår. Personalföreningen anordnar och erbjuder olika sociala, kulturella och friskvårdande aktiviteter och rabatter som du kan ta del av. Du kan läsa mer om personalföreningens planerade utbud här Personalförening - Region Jämtland Härjedalen.
Här på vår hemsida finns mer information om vuxenpsykiatrin och filmer där medarbetare berättar om sitt jobb: https://regionjh.se/psykiatri
Ny i kommunen eller i länet och behöver bostad? Rekryterande chef kan informera om möjligheten vi som arbetsgivare har att erbjuda boende.
För mer information till dig som ny i länet på resan mot flytt till Jämtland Härjedalen ta del av Ta stegets inflyttarweb: https://tasteget.nu/
Som sökande ska du lämna utdrag ur belastningsregistret i samband med erbjudande av tjänst.
Vi har gjort vårt val av rekryteringstjänster och avsäger oss vänligt men bestämt ytterligare erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/210/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Fältjägargränd 6 (visa karta
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831 30 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Psykiatri Kontakt
Enhetschef Öppenvård
Åsa Jönsson asa.jonsson@regionjh.se +4663153000 Jobbnummer
9998877