Arbetsterapeut till öppenvården Vuxenpsykiatrin
Region Jämtland Härjedalen, Öppenvård 2 psykiatri / Sjukgymnastjobb / Östersund Visa alla sjukgymnastjobb i Östersund
Invånare i Jämtlands län som är i behov av specialistpsykiatri får sin behandling i öppen- eller heldygnsvård inom område psykiatri på Östersunds sjukhus. Enheternas medarbetare har ett stort ansvar i att utveckla och förbättra vården i samarbete med områdets ledning. Sammanlagt finns ca 270 medarbetare inom området.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut utför du utredningar av aktivitetsförmåga och genomför åtgärder baserade på patientens resurser och begränsningar liksom stöd och anpassning av fysisk, psykisk och social miljö för att underlätta aktivitetsutförande och uppnå en hållbar aktivitetsbalans. Samverkan med andra vårdgivare eller aktörer, inom eller utanför regionen, är viktigt för att få till en fungerande vardag för patienten.
Vi ser gärna att du är bra på att anpassa dig efter omständigheter och person. Arbetet kräver hög grad av självständighet, uthållighet och god samarbetsförmåga.Kvalifikationer
* Leg arbetsterapeut.
* Erfarenhet av psykiatri är meriterande.
* B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Vi ser gärna att du inkommer med din ansökan så snart som möjligt då intervjuer kommer att ske löpande. Inskolning påbörjas enligt överenskommelse.
Hör våra kollegor själva berätta om sitt arbete på Vuxenpsykiatrin i Östersund via https://www.regionjh.se/psykiatri?s=1
Ny i kommunen eller i länet? Rekryterande chef kan svara på frågor om boende där vi som arbetsgivare har vissa möjligheter att erbjuda det.
För mer information till dig som ny i länet på resan mot flytt till Jämtland Härjedalen ta del av Ta stegets inflyttarweb: tasteget.nu
Välkommen till Jämtland Härjedalen!
