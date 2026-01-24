Arbetsterapeut till omväxlande uppdrag i primärvårdsrehab
Praktikertjänst AB / Sjukgymnastjobb / Botkyrka Visa alla sjukgymnastjobb i Botkyrka
2026-01-24
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Botkyrka
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är leg arbetsterapeut och gillar omväxling i ditt arbete.
Vi är en arbetsplats med drivna kollegor och högt i tak, som hoppas du vill bli en del av vårt team.
Arbetsuppgifter
Du kommer vara en del av hemteamet och primärt jobba med rehabilitering i patientens hemmiljö. Arbetet sker i ett mindre geografiskt område och det finns stora möjligheter att gå eller cykla till besöken. Vi har även tillgång till tre bilar för att ta oss runt i området.
Du kommer arbeta både enskilt och i team tillsammans med en fysioterapeut eller dietist för att säkerställa en god och säker vård. I primärvården förekommer en stor variation på patienternas diagnoser och åldrar vilket gör arbetet både omväxlande och utmanande på ett positivt sätt.
På mottagningen förekommer både grupp- och individuella patientbesök. Våra arbetsterapeuter gör många olika bedömningar, t.ex. gällande ADL, arbetsförmåga och minnesutredningar.
Information om arbetsplatsen
PTJ Rehab Hallunda ligger nära t-banestationen och har ett nära samarbete med övriga Rehab kliniker inom Praktikertjänst, närliggande vårdcentraler, BVC, BUMM och kommunen. Vi är ca 25 medarbetare på enheten. Arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, kiropraktorer, receptionister, klinikassistent och enhetschef, alla arbetar vi tillsammans för att skapa bästa möjliga vård för våra patienter. Verksamheten erbjuder bred kompetens inom rehabilitering och kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenhet.
Kvalifikationer
Du är engagerad och lösningsorienterad legitimerad arbetsterapeut med erfarenhet eller intresse av arbete inom primärvården.
Intresse eller erfarenhet av att arbeta med patienter med nedsatt kognition, till exempel vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism, är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är professionell i ditt yrke och har ett bra patientbemötande. Du är en team-spelare och det är av stor vikt att du har bra samarbetsförmåga med kollegor. Du är engagerad, nytänkande och lösningsorienterad som person, som vill utvecklas framåt i din yrkesprofession. Du har god förmåga att prioritera.
Vi erbjuder
Mentorsprogram för våra mer oerfarna arbetsterapeuter
Goda möjligheter till kompetensutveckling
Stora möjligheter att påverka dina arbetstider
Ett generöst flextidsavtal
Korta beslutsvägar
Ett generöst friskvårdsbidrag på 5000 kr/år
Individuell lönesättning
Vi är anslutna till Vårdföretagarna och kollektivavtal finns
Vi tillämpar registerkontroll innan beslut om anställning
Tillsvidareanställning med provanställning 6 månader
Intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/72". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Praktikertjänst Vård, Praktikertjänst Rehab Hallunda Kontakt
Julia Edler julia.edler@ptj.se Jobbnummer
9702861