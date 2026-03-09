Arbetsterapeut till område ortopedi/kirurgi
Skaraborgs Sjukhus - där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg - och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skas
Utvecklas.
Trivs. Gör skillnad!
Som arbetsterapeut eller fysioterapeut på Skaraborgs sjukhus är du en mycket viktig pusselbit för patienternas välmående och livskvalitet. Vårt ambitiösa team med arbetsterapeuter, fysioterapeuter rehabassistenter och vårdadministrativa sekreterare arbetar brett över hela sjukhuset inom alla somatiska verksamheter, tillsammans för patientens bästa.
Men vi arbetar också tillsammans för att utveckla vår verksamhet, vi befinner oss mitt i digitaliseringens och nytänkandets era! Vill du bidra med just din goda kompetens och hjälpa dig själv och andra att utvecklas i din profession? Är du nyfiken på hur vi kan använda allt det nya för att utveckla framtida vårdformer? Då är Skaraborgs Sjukhus arbetsplatsen för dig.
Vill du veta mer om oss, gå in på Arbetsterapi och fysioterapi - Skaraborgs Sjukhus (vgregion.se)Dina arbetsuppgifter
Ett uppdrag med bredd.
Vi söker en legitimerad arbetsterapeut till slutenvården inom område ortopedi och kirurgi. Viss öppenvård kan förekomma. I ditt arbete möter du vuxna som är i behov av specialiserade insatser. Samarbete i team med andra yrkeskategorier samt med kommun och primärvård ingår. Patienten ska få tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle och självklart vara delaktig i sin vård. Konsultverksamhet till andra professioner och vårdaktörer ingår.
Vi har samarbete med högskolor runt om i landet och handledning av arbetsterapeutstudenter sker kontunuerligt.
Om behov uppkommer kan arbete inom annat område bli aktuellt.Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut med lägst kandidatexamen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med ortopediska/kirurgiska diagnoser.
Goda kunskaper i skrift och tal i det svenska språket är ett krav. Du gillar nya utmaningar och att bredda din kompetens. Att kunna prioritera och vara flexibel i både arbetssätt och arbetsuppgifter är viktigt. Samarbetsförmåga är av stor vikt vid teamarbete och förmågan att jobba självständigt under eget ansvar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Det här erbjuder vi dig:
Vi har återkommande utvecklingseftermiddagar med både interna och ibland externa inslag.
Vi som ledning för verksamheten lägger stor vikt vid en bra arbetsmiljö vilket vi också har!
Du kommer att få arbeta tillsammans med många kompetenta, hjälpsamma och framför allt trevliga medarbetare!
Vid eventuell anställning beställer arbetsgivaren utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Så tveka inte att söka ett bra arbete där det händer saker varje dag!
Rekryteringsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Anställningsform: vikariat, 1 år.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
