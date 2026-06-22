Arbetsterapeut till Nynäs Rehab Center primärvårdsrehab
Thread AB / Sjukgymnastjobb / Nynäshamn Visa alla sjukgymnastjobb i Nynäshamn
2026-06-22
, Trosa
, Salem
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thread AB i Nynäshamn
, Salem
, Botkyrka
, Södertälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
Omfattning: Heltid Varaktighet: Tillsvidare (inkl. eventuell provanställning)Publiceringsdatum2026-06-22Om företaget
För dig som vill arbeta i neuroteam och primärsrehab erbjuder Nynäs Rehab Center en arbetsplats med kompetenta, drivna och ansvarstagande kollegor som tillsammans skapar förutsättningar för att förbättra våra patienters hälsa och livskvalitet.
Vi är en lagom stor arbetsgrupp på knappt 20 personer bestående av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kiropraktor, dietist och receptionist. Nu söker vi ytterligare en arbetsterapeut till vårt team för en tillsvidareanställning.
Vår mottagning ligger i rymliga och fräscha lokaler nära havet i Nynäshamn — en miljö som bidrar till både arbetsglädje och välmående.Om tjänsten
Som arbetsterapeut i neuroteam och primärvården möter du patienter i alla åldrar och med varierande behov. Arbetet är varierande, utvecklande och ställer krav på ansvarstagande och självständighet, likväl på god samarbetsförmåga med teamkollegor. Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar bland annat för att genomföra bedömningar, förskriva hjälpmedel, och skriva intyg. Rehabilitering av patienter med varierande diagnoser som en del i team och/eller självständigt.
Du arbetar i patienternas hemmiljö samt på mottagningen. Dokumentationen sker i journalsystemet TakeCareDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom ansvarstagande, flexibilitet samt förmågan att tidsvis arbeta i högt tempo. Du har god samarbetsförmåga, kommunikativ förmåga och har ett strukturerat arbetssätt.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100%, 40 tim/v.
Tillträde enligt överenskommelseKvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut
B‐körkort
God svenska i tal och skrift
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av primärsrehab
Tillträde sker enligt överenskommelse. Urval sker löpande och intervjuer kan påbörjas under annonseringstiden, så det är en fördel att skicka in sin ansökan i god tid.
Arbetsplats
Telivägen 8 149 41 Nynäshamn Nynäs Rehab Center AB
Om Nynäshamn
Nynäshamn är en kuststad i södra Stockholms län, känd för sin närhet till havet, skärgården och vackra naturmiljöer. Här finns småstadskänsla kombinerat med goda kommunikationer — pendeltåget tar dig till Stockholm på cirka en timme. Staden erbjuder fina promenadstråk, hamnliv, restauranger, badplatser och ett lugnt tempo som många uppskattar. Nynäshamn är en växande kommun med stark gemenskap och god livskvalitet.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nynäshamn. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nynäshamn samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare – inte Tillväxt Nynäshamn – som anställer dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7950395-2064471". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtnynashamn.se
Stadshusgränd 2 (visa karta
)
149 30 NYNÄSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tillväxt Nynäshamn Jobbnummer
9973259