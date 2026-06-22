Arbetsterapeut till Nynäs Rehab Center - Primärvårdsrehab i Nynäshamn
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Omfattning: Heltid Varaktighet: Tillsvidare (inkl. eventuell provanställning)Publiceringsdatum2026-06-22Om företaget
För dig som vill arbeta inom primärvårdsrehab erbjuder Nynäs Rehab Center en arbetsplats med kompetenta, drivna och ansvarstagande kollegor som tillsammans skapar förutsättningar för att förbättra våra patienters hälsa och livskvalitet.
Vi är en lagom stor arbetsgrupp på knappt 20 personer bestående av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kiropraktor, dietist och receptionist. Nu söker vi ytterligare en arbetsterapeut till vårt team för en tillsvidareanställning.
Vår mottagning ligger i rymliga och fräscha lokaler nära havet i Nynäshamn — en miljö som bidrar till både arbetsglädje och välmående.Om tjänsten
Som arbetsterapeut i primärvården möter du patienter i alla åldrar och med varierande behov. Arbetet är omväxlande, utvecklande och kräver både självständighet och god samarbetsförmåga.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Bedömningar och rehabiliteringsinsatser
Förskrivning av hjälpmedel
Intygsskrivning
Rehabilitering av patienter med olika diagnoser, både självständigt och i team
Hemrehabilitering samt mottagningsarbete
Dokumentation i journalsystemet Take CareDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är:
Ansvarstagande och flexibel
Strukturerad och trygg i din yrkesroll
Kommunikativ och samarbetsinriktad
Bekväm med att tidvis arbeta i ett högre tempoKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut
B‐körkort
God svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av primärvårdsrehab
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid eller enligt överenskommelse. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Urval sker löpande och intervjuer kan påbörjas under annonseringstiden, så det är en fördel att skicka in sin ansökan i god tid.
Arbetsplats
Telivägen 8 149 41 Nynäshamn Nynäs Rehab Center AB
Om Nynäshamn
Nynäshamn är en kuststad i södra Stockholms län, känd för sin närhet till havet, skärgården och vackra naturmiljöer. Här finns småstadskänsla kombinerat med goda kommunikationer — pendeltåget tar dig till Stockholm på cirka en timme. Staden erbjuder fina promenadstråk, hamnliv, restauranger, badplatser och ett lugnt tempo som många uppskattar. Nynäshamn är en växande kommun med stark gemenskap och god livskvalitet.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nynäshamn. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nynäshamn samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare – inte Tillväxt Nynäshamn – som anställer dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7922156-2063772". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtnynashamn.se
Stadshusgränd 2 (visa karta
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149 30 NYNÄSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tillväxt Nynäshamn Jobbnummer
9972670