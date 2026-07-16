Arbetsterapeut till Nykvarn Rehab
Prima Vård Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Nykvarn Visa alla sjukgymnastjobb i Nykvarn
2026-07-16
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Vi söker en arbetsterapeut:
Som arbetsterapeut hos oss fyller du en viktig funktion i enhetens arbete kring patienten för att skapa en trygg och kvalitativ vård. Dina arbetsuppgifter består av hemrehabilitering i team och enskilda hembesök.
Vi arbetar mycket tvärprofessionellt inom enheten och har även en stabil samverkan med Nykvarns Vårdcentral och dess hemsjukvård. Publiceringsdatum2026-07-16Profil
För att vara framgångsrik i rollen som arbetsterapeut hos oss ser vi att du är legitimerad arbetsterapeut, gärna med erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom primärvårdsrehabilitering. Du har en helhetssyn och är lyhörd för vad som är viktigt för varje enskild patient. Du trivs i en dynamisk miljö på en enhet där du kan vara med och utveckla verksamheten tillsammans med det övriga teamet.
Som person är du empatisk, engagerad och kompetent. Du är van att ta egna initiativ och eget ansvar för arbetet, både gällande patienterna men även gentemot våra samarbetspartners och verksamheten i stort. Du är bra på att prioritera och organisera ditt arbete.
Om arbetsplatsen:
Nykvarn Rehab är beläget i nybyggda och moderna lokaler i Nykvarns centrum med utmärkta kommunikationer med buss till Södertälje samt tåg till Stockholm, Strängnäs och Eskilstuna. Vi är en väletablerad verksamhet med ett starkt team bestående av arbetsterapeuter, dietist, fysioterapeuter/sjukgymnaster och kiropraktor.
Nykvarn Rehab erbjuder en trivsam arbetsplats där du får möjlighet att utveckla din kompetens och arbeta i en samverkande miljö.
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699), https://primavard.se
Centrumvägen 2A (visa karta
)
155 30 NYKVARN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nykvarn Rehab Kontakt
Verksamhetschef
Ulrika Hansson ulrika.hansson@primavard.se Jobbnummer
10004221