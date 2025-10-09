Arbetsterapeut till Neuroteamet, Primärvårdsrehab Kungsholmen
Stiftelsen Stockholms sjukhem / Sjukgymnastjobb / Stockholm Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm
2025-10-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Stockholms sjukhem i Stockholm
, Täby
, Upplands Väsby
, Nacka
eller i hela Sverige
Vi växer och söker arbetsterapeut med kompetens inom neurologi till vårt neuroteam på Kungsholmen!
Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare. Vi bedriver vård och omsorg utan vinstsyfte och har ett brett vårdutbud inom rehabilitering, geriatrik, palliativ vård och äldreomsorg. Nu utökar vi och söker vi en arbetsterapeut till vårt neuroteam på Primärvårdsrehab Kungsholmen!
Om Primärvårdsrehab Kungsholmen
Vi är stolta över våra medarbetare och att vi lyckats samlat en gedigen och flerårig kompetens i vår verksamhet som består av mottagning, hemrehabilitering, logopedmottagning och neuroteam. Tillsammans bedriver och utvecklar vi ambitiösa, kvalitativa och hållbara rehabiliteringsinsatser med individen i fokus. Vårt arbete präglas av prestigelöshet och omtanke där vi delar med oss av vår kunskap och arbetar proaktivt för att fördjupa samarbeten internt såväl som med externa aktörer. Vår målsättning är att vara verksamheten som ligger i framkant inom rehabilitering i Stockholms län och vi ser fram emot att snart välkomna en ny arbetsterapeut till vårt neuroteam.
Om rollen
Neuroteamet är en länk i vårdkedjan för patienter med stroke, nyförvärvade hjärnskador och andra neurologiska diagnoser.
Arbetssättet är personcentrerat och alla i teamet bidrar med sin specifika kunskap för att patienten ska ha förutsättningar att nå sina mål. Som arbetsterapeut får du möjlighet att arbeta aktivitetsbaserat både med ADL och kognition. Teamet planerar och följer upp rehabiliteringen tillsammans med patient och anhöriga. Rehabilitering sker främst i patientens hem och närmiljö men även på mottagning individuellt och i grupp. Även arbete på vår mottagning med andra patientgrupper kan bli aktuellt.
I arbetsuppgifterna ingår även handledning av studenter. Dokumentationen sker i journalsystemet TakeCare.
Är du vår kollega?
Om du är prestigelös, flexibel och intresserad av att fortsätta utveckla rehabiliteringen av Neuroteamets målgrupp kommer du att trivas hos oss och vi med dig! Här finns generösa kollegor som ställer upp och hjälps åt. Vi lägger stort fokus på kompetensöverföring, utveckling och samverkan. Vårt mål är att ligga i framkant inom rehabilitering i Stockholms län.Publiceringsdatum2025-10-09Kvalifikationer
Leg. arbetsterapeut med kompetens/erfarenhet inom neurologi.
Intresse för förbättrings- och utvecklingsarbete
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper där initiativ- och omställningsförmåga, att ha en positiv inställning, förmåga att strukturera arbetet är betydelsefulla
Eftersom vi arbetar mycket i patientens hem måste man klara av att vistas i miljöer med husdjur/pälsdjur och inte vara känslig för tobakslukt.
Vi erbjuder dig
Vi strävar efter att våra medarbetare ska känna delaktighet, stolthet och ansvar för den verksamhet vi bedriver. Vill du veta mer om hur det är att arbeta på Stockholms Sjukhem så kan du ta del av tankar och erfarenheter som våra medarbetare delar med sig av på vår karriärsida, läs även om våra förmåner. Du är viktig för oss - tillsammans gör vi skillnad.
Ansökan och information
Välkommen med din ansökan,
Har du ytterligare frågor om tjänsten så besvaras de av:
Stf Enhetschef Nina Andersson, 08-122 831 61 Enhetschef Åsa Ahlbom, 08-122 831 69Urvalet hanteras löpande.
Stockholms Sjukhem arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens för att främja att vi är en arbetsplats för alla. Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare. Vi erbjuder ett brett vårdutbud inom äldreomsorg, rehabilitering, geriatrik och palliativ vård. Att bedriva sjukvård och äldreomsorg är ett stort samhällsansvar och som godkänd universitetssjukvårdsenhet arbetar vi ständigt med forskning, utveckling och utbildning. Hos oss arbetar du i en varm miljö som värdesätter det personliga bemötandet och kännetecknas av värdeorden engagemang, kunskap och omtanke. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Stockholms Sjukhem
, https://www.stockholmssjukhem.se/ Arbetsplats
Stockholms Sjukhem Jobbnummer
9548792