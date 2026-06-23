Arbetsterapeut till Neuroteam Västra, Spånga Rehab
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2026-06-23
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Efterlysning: En arbetsterapeut har försvunnit!
Vi söker en person som:
✔️Kan tänka kreativt när vardagen blivit krånglig.
✔️Inte är rädd för att möta patienter hemma i deras verklighet.
✔️Trivs lika bra i teamdiskussioner som bakom ratten på väg till nästa hembesök.
✔️Vet att en tolk ibland kan vara den viktigaste kollegan i rummet.
✔️Har ett B-körkort och en vilja att göra skillnad.
Vårt arbete präglas av arbetslust och stort engagemang!
Signalement
Du är legitimerad arbetsterapeut. Kanske har du redan arbetat med neurologi och vet hur meningsfullt det är att hjälpa personer att hitta nya vägar när livet tagit en oväntad riktning. Det är meriterande – men viktigast är att du är nyfiken, engagerad och vill utvecklas tillsammans med oss.
Brottsplatsen
Ett neuroteam där samarbete är på riktigt. Här delar vi kunskap, skrattar tillsammans och hjälps åt när det behövs. Vi tror inte på att sitta fast vid skrivbordet hela dagarna – hos oss möter du människor där livet händer: hemma, i närmiljön och i vardagen.
Erbjudandet
🧩 Flexibelt schema
🚗 Varierande arbetsdagar med hembesök
🤝 Ett engagerat team
🌍 Möten med människor från olika bakgrunder där tolk ibland är en självklar del av arbetet
💡 Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
🚏🚆Subventionerad SL-kort
Vi erbjuder en arbetsplats med mycket kompetenta, positiva och drivna arbetskamrater som tillsammans skapar förutsättningar för att förbättra våra patienters livskvalité. Alla dina blivande teamkollegor har mångårig erfarenhet av att arbeta i neuroteam.
Rehab Västra omfattar fyra mottagningar i Västerort; Bromma, Kista, Spånga och Ekerö. Vårt uppdrag är primärvårdsrehabilitering inom Vårdvalet vilket innebär mottagningsarbete, hembesök, hjälpmedelsutprovningar samt teambaserad hemrehabilitering.
I verksamheten arbetar dietister, fysioterapeuter, kiropraktorer samt receptionister. Vår mottagning i Spånga har även tilläggsuppdraget att bedriva neuroteam med logoped, kurator, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Uppdraget är att erbjuda rehabilitering för personer som nyinsjuknat i stroke samt personer med annan förvärvad neurologisk skada eller sjukdom. Teamets upptagningsområde är hela Västerort.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Hos oss kommer du att arbeta i team med fysioterapeut/sjukgymnast, logoped och kurator. Rehabiliteringen sker främst i patientens hem och dess närmiljö men även på mottagningen för individuell behandling och/eller i grupp.
Målgruppen är patienter som är ny- eller återinsjuknade i stroke samt patienter med annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom som utretts inom neurologklinikernas sluten- eller öppenvård. Insatserna utförs i nära samarbete med patientens närstående och övriga vårdgivare. I arbetsuppgifterna ingår förutom bedömning och behandling även utprovning av hjälpmedel.
Anställningsform
Tillsvidareanställning. Heltid 40 tim/vecka. Provanställning kan komma att tillämpas.Dina personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet, vilket innebär att du:
Tycker om att arbeta i team och har lätt för att samarbeta över yrkesgränserna
Är ansvarstagande och förenar självständigt arbete med god samarbetsförmåga
Är flexibel, har god kommunikativ förmåga
Är lyhörd, stresstålig, serviceinriktad
Har en positiv attityd till utveckling och förnyelse av arbetet
När du arbetar i patientens hem måste du klara av att vistas i miljöer med husdjur/pälsdjur och inte vara känslig för röklukt.
Övrig information:
Urval sker löpande under annonserings tiden och intervjuer kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdag har passerat, varför vi gärna ser att du skickar in din ansökan redan idag.
Välkommen med din ansökan
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Rehab Västra Kontakt
Michael Sahlin, Sveriges Arbetsterapeuter 08-50748882 Jobbnummer
9974943