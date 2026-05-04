Arbetsterapeut till Neuroteam, Primärvårdsrehab Bromma
Vi växer och söker arbetsterapeut med kompetens inom neurologi till vårt neuroteam i Bromma!
Primärvårdsrehab Bromma är en del av Stockholms Sjukhem. Hos oss arbetar fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietist och kiropraktor i nyrenoverade och generösa lokaler på Bromma Sjukhus. Just nu befinner vi oss i en spännande fas av expansion och tillväxt, där vi ständigt utvecklar vår verksamhet för att möta framtidens vårdbehov.
I linje med denna expansion söker vi nu en ny kollega till vårt neuroteam på Primärvårdsrehab Bromma. Vi söker dig som har en vilja att fortsätta utveckla och utvecklas tillsammans med oss! För att stödja en kompetensbaserad rekryteringsprocess, har du även möjlighet att ansöka utan att bifoga CV eller personligt brev. Tveka därför inte att skicka in din ansökan!
Om rollen som arbetsterapeut
Neuroteamet är en länk i vårdkedjan för patienter med stroke, nyförvärvade hjärnskador och andra neurologiska diagnoser. Arbetssättet är personcentrerat och alla i teamet bidrar med sin specifika kunskap för att patienten ska ha förutsättningar att nå sina mål. Som arbetsterapeut får du möjlighet att arbeta aktivitetsbaserat både med ADL och kognition. Teamet planerar och följer upp rehabiliteringen tillsammans med patient och anhöriga. Rehabilitering sker främst i patientens hem och närmiljö men även på mottagning individuellt och i grupp. Dokumentationen sker i journalsystemet TakeCare.
Hos oss får du
en introduktion anpassad efter dina behov
ett varierat arbete där du träffar patienter i alla åldrar och med olika diagnoser
en familjär, positiv och inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
kompetensutveckling med tillgång till interna och externa utbildningar
en närvarande, lyhörd och engagerad chef
ett grymt-roligt och professionellt team!
Är du vår nya kollega?
Krav för tjänsten är att du är legitimerad arbetsterapeut, gärna med erfarenhet/kompetens inom neurologi. Är du nyutexaminerad finns, för rätt person, goda möjligheter till stöd från erfarna och engagerade kollegor. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och vi söker dig som:
är trygg i dig själv och har en god förmåga att självständigt och flexibelt planera och prioritera det egna arbetet
värdesätter samarbete
håller en hög servicenivå och är prestigelös i ditt förhållningssätt till omvärlden
uppskattar variation i arbetet
gärna bidrar med dina perspektiv och kompetens i ett större sammanhang för att proaktivt delta i utvecklingen av framtidens primärvård
Låter detta som du? Då kommer du att trivas med oss och vi med dig! Varmt välkommen med din ansökan.
Om tjänsten och ansökan
Tjänsten är tillsvidare, vi tillämpar 6 månaders provanställning. Lön och tillträde enligt överenskommelse. Har du ytterligare frågor besvaras de av enhetschef Anton Eriksson via mejl anton.eriksson@stockholmssjukhem.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urvalet hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan slutdatum.
Stockholms Sjukhem arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens för att främja att vi är en arbetsplats för alla. Därför har du nu möjlighet att ansöka även utan CV och personligt brev. Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare. Vi erbjuder ett brett vårdutbud inom äldreomsorg, rehabilitering, geriatrik och palliativ vård. Att bedriva sjukvård och äldreomsorg är ett stort samhällsansvar och som godkänd universitetssjukvårdsenhet arbetar vi ständigt med forskning, utveckling och utbildning. Hos oss arbetar du i en varm miljö som värdesätter det personliga bemötandet och kännetecknas av värdeorden engagemang, kunskap och omtanke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Sista dag att ansöka är 2026-05-25

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Stockholms Sjukhem
168 62 BROMMA Arbetsplats
Stockholms Sjukhem, Primärvårdsrehab Bromma
9888563