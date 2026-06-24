Arbetsterapeut till Neurorehab, Halmstad
Region Halland / Sjukgymnastjobb / Halmstad Visa alla sjukgymnastjobb i Halmstad
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Är du legitimerad arbetsterapeut och tycker om att arbeta både självständigt och i team? På Neurorehab förstärker vi nu vårt team med en kollega! Här blir du en del i vårt team där allas kompetens är viktig för att nå framgång!Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
I Neurorehabteamet kommer din och dina kollegors specifika och samlade kompetens tillgodose att patienterna får en god och jämlik vård. Din uppgift blir att i nära samarbete med patienten och dennes nätverk, och övriga teammedlemmar genomföra både utredning/kartläggning, behandling, planering, utforma rehabplaner och hålla i gruppundervisning. Som arbetsterapeut hos oss kommer du arbeta med bedömning och behandling av bland annat handfunktion, hjärntrötthet och kognition hos patienter med neurologiska skador eller sjukdomar. Som ny medarbetare erbjuds du en gedigen introduktion.
Om arbetsplatsen
På Neurorehab möter du ett glatt och engagerat team av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kurator och logoped. Vi är en teambaserad verksamhet i Närsjukvården Halland, placerade på Vallås vårdcentral och vi arbetar med bedömning och rehabilitering vid neurologisk skada/sjukdom. Vanligt förekommande diagnosgrupper är stroke, MS, Parkinson m.m. I uppdraget ingår även rehabilitering av post-covid patienter. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med intresse för att arbeta med neurologisk rehabilitering. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta inom neurorehabilitering är det meriterande.
Som person tycker du om och är van vid att arbeta både självständigt och i team. Du har lätt för att anpassa dig och ser möjligheter i förändringar samtidigt som du är trygg och självständig i din yrkesroll. Du är duktig på att organisera och prioritera ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Förmåner
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
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Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Region Halland följer främst det centrala kollektivavtalet HÖK (Huvudöverenskommelsen) med bilagor som AB (Allmänna bestämmelser), i vissa fall kan även avtalet BEA användas. HÖK med bilagor hittar du på www.skr.se
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Vallås Torg 14 (visa karta
)
302 58 HALMSTAD Arbetsplats
Vårdcentralen Halland Kontakt
Verksamhetschef
Regina Laumann 0720-858536 Jobbnummer
9977789