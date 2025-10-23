Arbetsterapeut till Närsjukvårdsavdelningen
Region Västmanland / Sjukgymnastjobb / Västerås Visa alla sjukgymnastjobb i Västerås
2025-10-23
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Det händer spännande saker i Västerås! Vi hoppas att du vill vara med och fortsätta utveckla vår nya närsjukvårdsavdelning tillsammans med oss som en del av omställningen till Nära Vård. Ta chansen att vara med och utforma en ny arbetsplats!Publiceringsdatum2025-10-23Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss kommer du att tillsammans med kompetenta kollegor möta patienter med olika behov. Arbetet består av sedvanliga arbetsterapeutiska arbetsuppgifter såsom ADL-bedömning, träning, hjälpmedelshantering och planering inför utskrivning.
Handledning av studenter ingår i arbetet. Dokumentationssystemet vi använder oss av är Cosmic.
Du kommer att arbeta tillsammans med en fysioterapeut som en del av avdelningens team. Det finns även kollegor på palliativa enheten och rehabenheten i Sala att samarbeta med.
Vi är en avdelning under uppbyggnad vilket gör att du förväntas medverka till utvecklingen av verksamheten.
Om arbetsplatsen
Som arbetsterapeut hos oss kommer du att tillsammans med kompetenta kollegor möta patienter med olika behov. Arbetet består av sedvanliga arbetsterapeutiska arbetsuppgifter såsom ADL-bedömning, träning, hjälpmedelshantering och planering inför utskrivning.
Handledning av studenter ingår i arbetet. Dokumentationssystemet vi använder oss av är Cosmic.
Du kommer att arbeta tillsammans med en fysioterapeut som en del av avdelningens team. Samarbete sker även med kollegor på den palliativa enheten och rehabenheten i Sala. Vid behov, exempelvis frånvaro eller under semestertider, kan arbetet även förläggas till den palliativa enheten eller rehabenheten.
Vi är en avdelning under uppbyggnad vilket gör att du förväntas medverka till utvecklingen av verksamheten.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller om du vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad Arbetsterapeut, gärna med erfarenhet inom yrket. Om du har tidigare erfarenhet av arbete inom liknande regionverksamhet är det meriterande. Då du i rollen behöver kunna kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket. Eftersom arbetet kan komma att utföras på annan ort är B-körkort ett krav för tjänsten.
På Närsjukvårdsavdelningen arbetar vi i team och har nära samverkan med kommunen och vårdgrannar inom regionen, det gör att vi har högt ställda krav på god samarbetsförmåga, förmåga att se till helheten och förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt. Våra patienter är multisjuka äldre där du förväntas vara tillmötesgående och empatisk i ditt bemötande. Eftersom vi är en avdelning under uppbyggnad ser vi att du är en person som trivs i och vill vara delaktig i utvecklings- och förändringsarbete. Arbetet kan på olika sätt förändras snabbt därför behöver du vara flexibel och ha förmåga att bibehålla ditt lugn och fokus i stressade situationer. Vidare förväntas du ha en god förmåga att själv strukturera ditt arbete och ta ansvar för dina uppgifter.
Anställningsvillkor
2 st tillsvidareanställningar, heltid eller deltid med placering i Västerås.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 16 november 2025.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Region Västmanland (@regionvastmanland) * Foton och videor på Instagram
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Linnéa Möller linnea.moller@regionvastmanland.se 021-17 32 11 Jobbnummer
9571856