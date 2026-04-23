Arbetsterapeut till Miriamhemmet äldreboende i Tensta
2026-04-23
Om arbetsplatsen
Ersta äldreboenden är den del av Ersta diakoni och bedriver totalt nio äldreboenden i Stockholm och Uppsala. Vårt mål är att ge våra boende en trygg och innehållsrik vardag, med aktiviteter, gemenskap och goda och trivsamma måltider. Hos oss ska alla kunna känna sig hemma!
I november 2026 öppnar Miriamhemmet, ett helt nytt vård- och omsorgsboende inom Ersta diakoni, i det nya området Tenstaterrassen. Miriamhemmet kommer att omfatta 80 moderna lägenheter fördelade på åtta avdelningar och sex våningsplan, med ljusa gemensamhetsutrymmen, balkonger på varje avdelning och en stor grönskande takterrass. Boendet kommer att vara anpassat för både somatiska och kognitiva sjukdomar.
Att starta upp ett nytt äldreboende innebär att vi tillsammans bygger upp arbetssätt, rutiner och kultur från grunden. Det ger dig en unik möjlighet att påverka hur vi arbetar och vara med och skapa en meningsfull vardag för de boende - redan från start.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi en rad förmåner som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att trivas på jobbet och ha en givande fritid.
Om rollen
Som arbetsterapeut hos oss blir du en viktig del av vårt multiprofessionella team med fysioterapeut, aktivitetsansvarig, undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Tillsammans arbetar vi utifrån ett funktionsbevarande arbetssätt - med fokus på att stärka varje människas förmågor, delaktighet och livskvalitet.
Du ansvarar för att bedöma, planera och följa upp arbetsterapeutiska insatser och är ett viktigt stöd för både boende och kollegor. I ditt arbete ingår bland annat att:
genomföra ADL-bedömningar och upprätta individuella planer
bedöma och anpassa den fysiska miljön utifrån den boendes behov
förskriva, prova ut och följa upp hjälpmedel
planera och genomföra aktiviteter som stärker självständighet och delaktighet
handleda omvårdnadspersonal i ett funktionsbevarande arbetssätt
bidra till utveckling av arbetssätt och kvalitet i verksamheten.
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med övriga professioner. Du ingår i den lokala ledningsgruppen, deltar i verksamhetens förbättringsråd och medverkar i teammöten på avdelningarna.
I uppstartsfasen får du en viktig roll i att etablera strukturer och arbetssätt. Du kombinerar ditt kliniska ansvar med att bidra till teamets utveckling.
Arbetet är förlagt till vardagar, dagtid.
Vem är du?
Vi söker dig som vill vara med och bygga upp något nytt och som drivs av att få påverka. Du trivs i en föränderlig miljö, är flexibel och tar initiativ.
Du är trygg i din yrkesroll och motiveras av att göra skillnad i människors vardag. Med ett pedagogiskt förhållningssätt delar du gärna med dig av din kunskap och anpassar din handledning efter mottagaren.
Du arbetar strukturerat, ser möjligheter snarare än hinder och har ett naturligt fokus på kvalitet. Du samarbetar väl med andra professioner, bidrar till en god dialog och tar ansvar för helheten kring den boende.
Framför allt har du ett varmt och respektfullt bemötande - mot både boende och kollegor - och delar vår värdegrund om att se hela människan. Hos oss förenas professionalism, tillit och hopp i allt vi gör.
Din erfarenhet
Vi söker dig som:
är legitimerad arbetsterapeut
har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
har goda datorkunskaper.
Det är meriterande om du har erfarenhet av äldreomsorg.
Övrigt om rekryteringen
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför anställning kommer vi att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Vi tillämpar provanställning som standard.
Kontaktperson: Elisabeth Forssén, Verksamhetschef, elisabeth.forssen@erstadiakoni.se
Facklig kontaktperson: Carola Bergstedt, SACO, carola.bergstedt@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7613066-1962902".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers
, https://erstadiakoni.teamtailor.com
Kallingegatan 13 (visa karta
)
163 67 SPÅNGA Arbetsplats
Ersta diakoni Jobbnummer
9871742