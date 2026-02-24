Arbetsterapeut till Medfit Flemingsberg
2026-02-24
Vill du jobba och utvecklas i ett spännande och expansivt företag som satsar på hög vårdkvalité, moderna lokaler och nöjda medarbetare! Sök då hit, för nu utökar vi vårt hemrehabteam i Flemingsberg!
Hos oss arbetar över 30 terapeuter i en stimulerande miljö med bred kompetens. Vi lägger stort fokus på en bra introduktion in i företaget med mentor och kontinuerlig kompetensutveckling. På köpet får du erfarna kollegor som stöttar dig i din utveckling. Utöver det har vi en trivselgrupp som styr upp gemensamma aktiviteter och AW:s i världsklass. Det bidrar till en stark teamkänsla och helt enkelt en trivsam arbetsplats.
Arbetet består av hemrehabilitering såväl individuellt som i team. I team samarbetar man med fysioterapeut eller dietist. Det finns även möjlighet att kombinera tjänsten med mottagningsbesök och gruppverksamhet!
Hos oss får du möjlighet till flexibla arbetstider och till att planera din arbetsdag. Utöver det har vi även friskvårdstimme och friskvårdsbidrag. Du får även goda möjligheter till kompetensutveckling.
Vi söker dig som har ett bra bemötande och som tycker det är stimulerande att dela med dig av dina kunskaper såväl till patienter som till kollegor. Du får gärna ha ett brinnande intresse för träning och hälsa, samt ett hälsofrämjande synsätt.
Erfarenhet är meriterande!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
