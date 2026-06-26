Arbetsterapeut till LSS-verksamheten i Attendo Nära Vård Syd
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2026-06-26
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Om Attendo Nära Vård Syd
Attendo Nära Vård Syd har erfarna och engagerade medarbetare som hjälper våra brukare med omvårdnad, sjukvård och rehab. Vi arbetar i team så att hjälpen blir väl anpassad till var och ens behov.
Nu söker vi en arbetsterapeut till vår LSS-verksamhet i Skåne och Växjö.
Beskrivning av tjänsten
I ditt uppdrag som arbetsterapeut ingår att både självständigt och tillsammans med kollegor ansvara för bedömningar, åtgärder, dokumentation samt handledning och utbildning av omsorgspersonalen.
I Attendos Nära Vård pågår ett ständigt utvecklingsarbete och vi förutsätter att du tycker att det är stimulerande att leda och genomföra projekt. Du kommer tillsammans med vår fysioterapeut och våra sjuksköterskor ansvara för att vården hela tiden utvecklas.
Du bör trivas med att arbetet är flexibelt och utmanande samt att arbeta teambaserat i ett tätt samarbete med fysioterapeut, sjuksköterskor och LSS-personal.Publiceringsdatum2026-06-26Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Som person är du ansvarstagande, självständig och ödmjuk med förmågan att prioritera och leda andra. Du trivs med att handleda personal i hälso- och sjukvårdsfrågor och motiveras av, att tillsammans med dina kollegor, organisera vården på bästa sätt. Du har ett intresse för vår målgrupp inom LSS och har erfarenhet från liknande arbete. Du har erfarenhet av kognitiva hjälpmedel.Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom privat omsorg
Vad kan vi erbjuda dig?
Trivsam och god arbetsmiljö
Stora karriär och utvecklingsmöjligheter
Möjligheter att påverka verksamheten
Coachande och stöttande chefer
Friskvårdsbidrag och förmåner via vår förmånsportal Benify
Kollektivavtal
För att trivas hos oss är det viktigt att du delar våra värderingar Omtanke, Engagemang och Kompetens. För tjänsten gäller att du är nyfiken, sätter laget före jaget och har en vilja att utvecklas och utveckla.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2026-06-01 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen med din ansökan – tillsammans gör vi omsorgen bättre!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS, äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7650087-2073298". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Kalkstensvägen 2 (visa karta
)
224 78 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Attendo Sverige Jobbnummer
9981079