Arbetsterapeut till LSS-verksamhet inom Mo Gård i Enköping
Mo LSS AB / Sjukgymnastjobb / Enköping Visa alla sjukgymnastjobb i Enköping
2026-03-19
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mo LSS AB i Enköping
, Uppsala
, Eskilstuna
, Upplands Väsby
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du arbetsterapeut och vill utvecklas i en spännande och unik roll utifrån din grund som arbetsterapeut? Vi söker dig som vill kvalitetssäkra de arbetsterapeutiska insatserna i Mo Gårds verksamheter i Uppland, med en bredare roll inom vår verksamhet!
Vi söker dig som har några års erfarenhet i yrket och vill arbeta brett inom flera områden i din profession.
Du trivs i ett tvärprofessionellt samarbete och uppskattar att tillsammans med kollegor hitta de bästa lösningarna för individerna inom Mo Gård.
Kanske har du tidigare erfarenhet av arbetsledning och vill ta ett mer formellt ansvar inom daglig verksamhet, eller så har du erfarenhet av utbildning och handledning inom funktionshinderområdet eller teckenspråk och vill bredda och fördjupa dig inom detta. Känns detta spännande och utvecklande så vill vi så gärna att Du söker till oss!Publiceringsdatum2026-03-19Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut på Mo Gård arbetar du med funktions- och aktivitetsbedömningar. Du kommer att ansvara för förskrivning, utprovning samt uppföljning av hjälpmedel. Vidare utbildar och handleder du personalen i grundläggande flyttningstekniker etc.
Du kommer att arbeta nära specialpedagoger samt enhetschefer på våra boenden och ingå i vår centrala hälso- och sjukvårdsorganisation, som leds av vår medicinskt ansvariga sjuksköterska. Tillsammans med kollegor som sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut och konsulter ansvarar ni gemensamt för all hälso- och sjukvård inom LSS-verksamheten.
Som arbetsterapeut i Enköping arbetar du i stor utsträckning självständigt, med arbetsterapeut-kollegor på distans. I vardagen samarbetar du nära med andra yrkesgrupper för att skapa bästa möjliga stöd för individerna.
Om dig
Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och har god förmåga att inta andra personers perspektiv. Du uppfattas som tillmötesgående och har intresse, vilja och förmåga att vara ett stöd för andra på ett pedagogiskt och respektfullt sätt.
Du är uppmärksam och medveten om mål och kvalitetsstandard och du driver systematiskt processer vidare. Du är trygg i att arbeta självständigt och har förmåga att inge lugn i stressade situationer samt förstår vikten av att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du bidrar till att utveckla verksamheter både på operativt och strategiskt plan och du arbetar med grupprocesser tillsammans med ditt team.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är drivande, tar initiativ, är lyhörd samt har förmåga att skapa nya och förtroendefulla relationer.
Du är utbildad arbetsterapeut med några års arbetslivserfarenhet inom yrket och med erfarenhet från funktionshinderområdet, gärna inom LSS och/eller psykiatri. Erfarenhet av LSS-verksamhet värderas högt.
Vi ser att du ansvarsfull, trygg i dig själv och har ett genuint engagemang för att sätta individen i fokus. Du har en god förmåga att leva dig in i och förstå andra människors livssituation.
Anställning
Mo Gård är ett kunskapsföretag där utbildning och kompetensutveckling är centrala delar av verksamheten. Vi strävar efter en kommunikativ miljö där teckenspråk är en naturlig del av det dagliga arbetet, och all personal på Mo Gård erbjuds interna utbildningar i teckenspråk.
Hos oss får du kompetenta och engagerade kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap - och som samtidigt vill ta del av din.
Vi erbjuder anställning med månadslön enligt överenskommelse och utifrån individuell lönesättning. Vi kan komma att tillämpa provanställning och tillträde sker enligt överenskommelse.
Goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift samt datavana är ett krav.
En förutsättning för anställning är att du kan visa oss din legitimering, ett utdrag från belastning- och misstankeregistret samt att du har körkort för manuell bil.
Sista ansökningsdag 2026-04-12
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/23". Omfattning
Dette är ett deltidsjobb.
(org.nr 556440-6253)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mo Gård Kontakt
Johanna Bergstrand 010-4716612
9807945