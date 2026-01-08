Arbetsterapeut till Lindens dagliga verksamhet
2026-01-08
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Är du legitimerad arbetsterapeut och har erfarenhet från målgruppen intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar? Då kanske tjänsten som arbetsterapeut i daglig verksamhet är något för dig? Läs vidare för att få veta mer!
Då det är dags för vår arbetsterapeut att gå i pension söker vi nu efter en engagerad arbetsterapeut som vill vara med och skapa meningsfulla dagar för personer inom daglig verksamhet.
Ditt nya jobb
Som arbetsterapeut i daglig verksamhet ansvarar du för att bedöma, anpassa och utveckla aktiviteter för deltagare samt förskriva och hantera individuella och arbetstekniska hjälpmedel enligt hjälpmedelsprocessen. Du introducerar nya deltagare och arbetar med bedömning, behandling och uppföljning av habiliterings- och rehabiliteringsinsatser enligt HSL, samt säkerställer dokumentation enligt gällande lagstiftning.
Arbetet innebär även kontakt med hjälpmedelscentral, hjälpmedelstekniker och legala företrädare. Du bidrar till att öka deltagarnas delaktighet och inflytande samt främja hälsosamma levnadsvanor.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut, gärna med erfarenhet av hjälpmedelsförskrivning. Det är meriterande om du har arbetat med personer med intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar.
Du behöver god datavana och behärska svenska i tal, skrift och läsförståelse för att hantera dokumentation och kommunikation. Önskvärt om du tidigare har arbetat med IBIC och i systemet Combine. B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Som arbetsterapeut i daglig verksamhet behöver du vara trygg i din yrkesroll och ha god förmåga att fatta beslut. Du tar initiativ för att skapa och upprätthåller relationer samt anpassar kommunikationen utifrån individens behov.
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet för tjänsten
Vi erbjuder dig
Läs mer om vad du får för förmåner som anställd inom Jönköpings kommun här:
Välkommen till oss
Lindens dagliga verksamhet är belägen i nya lokaler på det natursköna området Strandängen. Arbetsgruppen består av erfarna stödpedagoger, stödassistenter, arbetsterapeut och personliga assistenter. Arbetet utförs till stor del tillsammans med kollegor där ni anordnar aktiviteter för deltagarna både i grupp och enskilt. Mycket av arbetet sker på golvet eftersom deltagarna behöver komma ur sina rullstolar. Aktiviteterna som genomförs kan vara sinnesstimulering i olika sinnesrum, gå-träning, stå-träning, skapande, teater, musik, motorik och kommunikationsträning.
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidareanställning på heltid med start senast den 1 maj. Arbetstiden är dagtid 07-17 måndag till fredag.
Du kommer erbjudas en anställning inom daglig verksamhet med huvudsaklig placering på Lindens daglig verksamhet men det kan komma att bli aktuellt att även arbeta mot arbetsplatsförlagda platser inom tjänster, service och kultur.
Löpande urval och intervjuer kommer att tillämpas.
Vill du veta mer?
Viktor Hedberg, enhetschef
Telefonnummer: 036-10 24 64
Fackliga representanter: http://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som arbetsterapeut till Lindens dagliga verksamhet!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
