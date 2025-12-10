Arbetsterapeut till Liljeforstorg 4 i Uppsala
Vi välkomnar en arbetsterapeut som vill bli en del av vårt fantastiska gäng!
I rollen som arbetsterapeut i Forenede Care är du en viktig del i organisationen och din kompetens och trivsel värdesätts högt. Vi vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs, du ges därmed goda möjligheter att växa och utvecklas med oss. Du får en arbetsledande roll i teamet med stora möjligheter att påverka verksamheten.
Här kommer du att arbeta:
Liljeforstorg äldreboende ligger i stadsdelen Gränby/Salabacke nära centrala Uppsala. Vi är ett boende i egen regi sedan 2012 och arbetar på uppdrag av Uppsala kommun. Här finns 70 lägenheter med inriktning demens, omvårdnad och socialpsykiatri. Du tar dig enkelt hit med både buss och cykel. Du kommer arbeta i ett team med bra sammanhållning och gemenskap, vi har högt i tak och allas åsikter blir hörda. Du har inte bara stora möjligheter att själv påverka din arbetsdag utan också möjligheter att påverka verksamheten då du är en del av ledningsgruppen samt att beslutsvägarna är korta. Många medarbetare på Liljeforstorg beskriver sin arbetsplats som att det är "som hemma" och här trivs man och stannar länge. Som arbetsterapeut arbetar du främst med ADL-bedömningar, förflyttningar, träningar, hjälpmedel samt utbildning och handledning av personal. Vi har ett rehabiliterande arbetssätt som anpassas utifrån individen. Tillsammans med högskoleutbildade inspiratörer och arbetsterapeut är du en del av Leva Livet teamet. Leva Livet är ett koncept som är unikt inom Forenede Care och syftar till att anpassa aktiviteter till individen så att alla kan finna glädje i vardagen. På Liljeforstorg värdesätter vi kvalitet och har belönats med Uppsala kommuns kvalitetspris för vårdboende med bäst service. Det är vi riktigt stolta över!
Vem är du?
Du är ansvarstagande, självständig och trygg med att göra prioriteringar. Du trivs med att handleda personal, är prestigelös och motiveras av att tillsammans med dina kollegor, organisera omvårdnaden på bästa sätt.
I din roll ingår att ha kontinuerlig dialog med personal och boende samt ibland också närstående. Du samarbetar med kollegor, har både interna och externa kontakter för att säkerställa en god omvårdnad.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker just nu en kollegapå heltid/deltid till en tillsvidareanställning med provanställning. Sysselsättningsgrad 80-100% med start enligt överenskommelse.
Legitimerad arbetsterapeut
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom äldreomsorg.
För att trivas i tjänsten är du engagerad och bryr du dig om dina medmänniskor samtidigt som du är bra på att skapa goda relationer och är serviceinriktad. Hos oss jobbar vi i team såväl som självständigt så det är viktigt att du är bekväm i den miljön.
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som undersköterska får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Motion. Friskvårdsbidrag.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 7400 medarbetare.
Vi är det familjeägda företaget där människor får göra skillnad och samtidigt må bra och ha kul på jobbet. Vi har varit verksamma i Sverige sedan 1998 och vi vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Du ges därför goda utvecklingsmöjligheter så att du kan växa med oss.
På Forenede Care bryr vi oss om varandra med fokus på trivsel, engagemang och arbetsglädje. Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete.
Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och bedriver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, för samhälle och för vår framtid så kommer du känna dig hemma hos oss på Forenede Care.

Publiceringsdatum
2025-12-10

Ersättning
Vi tillämpar individuell och marknadsanpassad lönesättning. Kontaktperson för detta jobb
Emma Bodén, verksamhetschef E-postadress: emmabo@forenedecare.se
Telefonnummer: 0733 150 186
Sandra Hultqvist, biträdande verksamhetschef E-postadress: sandrah.uppsala@forenedecare.se
Telefonnummer: 0739 015 640
Du är efterlängtad - välkommen till oss!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://www.forenedecare.se Arbetsplats
Forenede Care Kontakt
Emma Bodén emmabo@forenadecare.com 0733150186 Jobbnummer
9636921